Напівгола в пустелі: Брітні Спірс показала спокусливу зйомку для нового альбому

Брітні Спірс (фото: instagram.com/britneyspears)

Зірка порадувала шанувальників

Брітні Спірс влаштувала шанувальникам приємний сюрприз – 38-річна співачка представила нову обкладинку для свого альбому, випущеного ще в 2016 році. Справа в тому, що нещодавно згаданий вище, дев'ятий за рахунком альбом зірки очолив музичний чарт iTunes. «Не очікувала побачити таке, ви неймовірні, друзі! Дуже люблю цей альбом і рада, що він вам дорогий так само, як мені. Спасибі велике!», – написала популярна артистка у своєму мікроблозі. А шанувальники зазначили, що так, альбом відмінний. А ось обкладинка могла б бути і більш «гарячою».

Брітні показщала другий варіант обкладинки (відео: instagram.com/britneyspears)

Після цього Брітні виклала обкладинку більш привабливу – виявилося, вона існує. В свій час її зробив фотограф і режисер Девід Лашапель. Але продюсерський центр Спірс віддав перевагу більш скромному портретному варіанту, так як співачка переживала не найлегші часи. «Змінили це, так як ми не використовували її... Ви, друзі, хотіли обкладинку нового альбому... Так ось, будь ласка! Те, що було запитано раніше, тепер вийшло... Я сподіваюся, ви увімкніть на всю гучність!!!», – написала співачка.

Брітні і Сем (фото: instagram.com/britneyspears)

На фото вона постала посеред пустелі в золотому купальнику, який ледь прикриває тіло співачки. Вона спокусливо прогнулася, демонструючи своє спортивне тіло. Першим, хто не втримався від компліментів, був хлопець Брітні – Сем Асгарі. Він написав своїй коханій: «Як завжди краща».

Співачка все так само популярна (фото: instagram.com/britneyspears)

До речі, струнке тіло співачки, яке викликає захоплення у шанувальників по всьому світу, – заслуга саме Сема. По-перше, він давно став особистим тренером дівчата, розробивши для неї персональне тренування. Під керівництвом досвідченого інструктора Спірс отримала заповітні параметри і прокачала м'язи. А по-друге, зайві кілограми пішли від розлуки з Асгарі. Так, під час карантину парочці довелося роз'їхатися.

«З тих пір, як я повернулася в Луїзіану кілька тижнів тому, я перебуваю на карантині... Так що я вже тисячу років не бачила Сема. Я навіть схудла від туги за нього... і тепер всі мої шорти мені великі. Мабуть, так і пізнається справжня розлука. Хто-небудь стикався з подібним?», – поскаржилася якось співачка. Зараз закохані з'єдналися і знову насолоджуються товариством одне одного.

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Автор: Lite