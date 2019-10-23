Спокуслива Леся Нікітюк в одному ліфчику засвітила груди

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Продюсер приміряла кілька популярних insta-масок

Леся Нікітюк днями відзначила день народження. Свято вийшло веселим і гучним. Іменинниця блищала в сукні-міні молочного відтінку, розшитій паєтками, і навіть встигла станцювати на столі і політати на великій повітряній кулі. Серед зіркових гостей Леді Ле виявилися Оля Полякова з дочкою Машею – дівчинка подарувала ведучій пісню в якості презенту, а її мама, Суперблондинка, міцно поцілувала іменинницю в губи на очах у присутніх. Про те, що Леся любить епатувати публіку, знають її шанувальники, а провокативні фото – зайве тому підтвердження.

У сторіз Instagram Леді Ле показала парочку кадрів, на яких позує в одній білизні. Вона розташувалася перед камерою в чорному ліфчику і обняла свого четверного одного Рафіка. Схоже, ведуча вирішила не використовувати макіяж, але при цьому виглядала свіжою та відпочилою.

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Також теледіва приміряла кілька популярних інста-масок і навіть встигла влаштувати відеочат зі своєю подругою MARUV (Ганною Косун).

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Раніше Леся Нікітюк озвучила п'ять основних реформ, які б вона провела, зайнявши місце міністра з туризму. Про це вона розповіла в ексклюзивному інтерв'ю LITE/ РБК-Україна під час презентації нового тревел -проекту "LeМаршрутка".

Також Лесю Нікітюк "засекли" за досить дивним заняттям в дуже несподіваному місці – вона розглядала вміст пакету в сміттєвому баку. Телеведуча була одягнена в шкіряну міні спідницю і трендову куртку-"косуху".