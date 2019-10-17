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Лесю Нікітюк у шкіряному міні і "косусі" застали за дивним заняттям

Lite » Новини шоу-бізнесу 17.10.2019 - 17:43
Лесю Нікітюк у шкіряному міні і "косусі" застали за дивним заняттям
Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Телеведуча опублікувала кумедне відео зі своєю участю

Леся Нікітюк отримала всенародну славу завдяки своєму іскрометному гумору – вона не боїться здатися смішною і вміє влучно, але по-доброму пожартувати над іншими. Позитив і вміння дивитися на звичні речі під іншим кутом допомогли Леді Ле стати однією з найвідоміших ведучих країни – за словом в кишеню дівчина вже точно не лізе. А її довгі ноги і точена фігура, яку вона лише вигідно підкреслює вдало обраним вбранням, як, наприклад, плаття-піджак, давно стала предметом захоплення. На новому відео в сториз instagram Леся вирішила поділитися “прихованою" зйомкою.

Телезірку "застали" зненацька за несподіваним заняттям. Вона щось шукала в пакеті з речами, який знаходився прямо ... в сміттєвому баку.

Леді Ле була одягнена в коротку шкіряну спідницю і трендову куртку-"косуху". На її плечі красується улюблена сумочка від Chanel, а взуття – зручні лофери. Чоловічий голос за кадром озвучував дійство, що розгортається перед камерою.

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

"Це що, Леся на смітнику риється? Це ж відома телеведуча!" - з навмисним подивом вигукує чоловік. Після цих слів Леді Ле обернулася, а користувачі мережі змогли побачити, що вона зовсім без макіяжу.

Нагадаємо, що днями Леся Нікітюк здивувала зміною кольору волосся. Вона постала перед шанувальниками з рожевими пасмами. Але це був не єдиний сюрприз. Леді Ле показала жартівливий поцілунок на камеру з подругою. Також ведуча запропонувала вгадати, з чим пов'язані її зміни в зовнішності.

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Новини України Леся Нікітюк
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