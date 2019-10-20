Повітряна куля і поцілунок від Полякової: Леся Нікітюк весело відзначила день народження

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Популярній телеведучій виповнилося 32 роки

Одна з найпопулярніших телеведучих України та справжня народна улюблениця Леся Нікітюк, яка нещодавно продемонструвала сміливий модний експеримент, відзначає день народження - 19 жовтня їй виповнилося 32 роки. Шоувумен вирішила відсвяткувати його яскраво і незвично - на висоті.

На своїй сторінці в Instagram артистка опублікувала ефектний кадр, зроблений на повітряній кулі. Для польоту Леся обрала смугасту футболку, а теплу кофту зав'язала на поясі. Леді Ле позує на тлі приголомшливого виду з келихом шампанського в руці і виглядає дуже щасливою. Особливої атмосферності знімку додає червона помада на губах знаменитості і її волосяя, що красиво майорить на вітрі.

"Щасливого дня народження мені", - коротко підписала фото Нікітюк.

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

До речі, в кадр також потрапила чоловіча рука, яка тримає телефон.

Зіркові колеги і шанувальники Лесі поспішили обсипати її привітаннями і душевними побажаннями у коментарях.

"З Новим Роком, Дорога!!" - написала Сніжана Бабкіна.

"Дорога @lesia_nikituk, як же здорово, що ти народилась! Ти така сильна, смілива, відважна, і з величезним серцем! Красуня, будь здорова,щаслива затребувана і звичайно нехай все обов'язково відбудеться. Обожнюю", - привітала Лілія Подкопаєва.

"З Днем народження Богиня ламінату", - Ілона Гвоздьова.

"з днем народження, Леді Ле", - приєдналася Еліна Світоліна.

найпозитивніша, з днем народження твоїм любові красуня

Лесічка З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ, ТИ В НАС НАЙКРАЩА ЗІРОЧКА ЛЮБИМО

З ДНЕМ НАРОДЖЕННЯ) ЗАЛИШАЙТЕСЯ ТАКОЮ КЛАСНОЮ ЗАВЖДИ

завжди нових планів і цілей. Скрізь чоловічої уваги

Вітаю, бажаю щастя міцного здоровя.Великого і взаємного кохання.І всього самого самого най кращого

Красуне,з Днем Народження

Скріншот коментарів (instagram.com/lesia_nikituk)

А ввечері веселощі продовжилися - ведуча влаштувала пишну вечірку в ресторані, куди запросила безліч друзів. Серед них була і "королева ночі" Оля Полякова зі старшою донькою Машею. Звичайно ж, співачка заспівала для іменинниці - і Маша теж! Проте найяскравішою подією стало вручення святкового торта - Полякова вельми незвично привітала свою подругу, нагородивши її пристрасним поцілунком в губи!

Відео: (youtube.com/Glam Wish)

Зазначимо, що винуватиця торжества блищала в білосніжному міні-платті в дусі 80-х, прикрашеному блискітками - зі складками і розрізом на спідниці, а також глибоким декольте

Маша Полякова заспівала для іменинниці хіт Ріанни "Diamonds". Нікітюк спочатку пожартувала у своєму стилі: "Мене вітає дочка Полякової! Ось це я вже стара", а пізніше приєдналася до дівчинки.

Відео: (youtube.com/Glam Wish)

Нагадаємо, Леся Нікітюк в шкіряних ботфортах викликала фурор кокетливим образом.

Раніше Лесю Нікітюк "застукали" за дивним заняттям в несподіваному місці.