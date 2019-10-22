Леся Нікітюк назвала 5 реформ, які реалізує на посаді "Міністра туризму України" (відео)

Леся Нікітюк (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Леся пояснює: "вбиті" дороги - ще не найголовніша проблема розвитку туризму в Україні

Телеведущая Леся Нікітюк запустила нарешті довгоочікуваний проект про подорожі Україною — “LeМаршрутка” на “Новому каналі”, який глядачі побачать вже 4 листопада. Разом з водієм звичайної маршрутки Леся вирушить у найвіддаленіші куточки України, щоб довести українцям — наша країна з легкістю може підкорити “світовий туризм”. Однак на цьому шляху українцям доведеться позбутися чимало проблем. І це не лише “вбиті” дороги. Під час презентації нового проекту (яку, до речі, відвідала мама Лесі Катерина Петрівна) Нікітюк розповіла журналістам LITE/ РБК-Україна, що стоїть на заваді розвитку туристичної України.

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Леся Нікітюк: Україна може взірвати світ своїми відкриттями

Леся відповіла на питання, за рішення яких топ-5 проблем вона б взялася першим ділом.

“Перше — дороги у всі туристичні місця. По-друге, потрібно добудувати і побудувати багато нових музеїв для утримання нашої історичної української спадщини.

Третє — потрібно відновити всю не тільки інфраструктуру, але й відновити всі туристичні місця, до яких люди не можуть добратися; яких немає навіть на карті. Відновити українську взагалі спадщину, місця, які можуть відвідувати туристи з інших країн. Також необхідно допомогти їм бачити ці місця — на картах, в тих самих програмах, яку ми, власне, і зняли. Ми плануємо навіть зробити відео з англійськими субтитрами на ютуб-каналі, аби всі туристи могли знати і могли бачити всі класні місця, які є на нашій землі”, — говорить Леся Нікітюк.

Леся Нікітюк під час презентації нового проекту "LeМаршрутка" на "Новому каналі" (фото: instagram.com/lesia_nikituk)

Не забула “Леді Ле” і про археологічні розкопки.

“Також потрібно продовжувати розкопки, фінансувати цю сферу. Археологію потрібно відновити і профінансувати її. Аби Україна взірвала просто світ своїми відкриттями. Ми були в дуже багатьох місцях, де під ногами щось є, але ніхто не знає що. Звичайні люди просто за власним бажанням контролюють ці території, допомагають, щоб їх ніхто не не розграбовував і не забудував. Наприклад, в одному з таких цікавих місць, в якому ми були, — заповідник Кам'яні могили в Донецькій області. Це таке місце, по якому ти ходиш, а під ногами щось є. І ніхто не знає що. І люди, які там знаходяться, вони розповідали нам дуже багато цікавих історій. І вони мріють, аби з'явилося якесь фінансування, приїхали туди археологи і відкрили там щось нове”, — пояснює Нікітюк.

У нас дуже круті люди!

“У нас в країні дуже крута молодь і дуже круті люди! І ми намагалися показати Україну саме через людей. Через цих роботяг. Показати їх душу! Саме наші люди володіють якимось таким надзвичайним менталітетом… Без грошей, не маючи відбудованої церкви (бо в деяких місцях зустрічають хати, які служать церквами), наші люди просто роблять надзвичайний клімат. Вони не жалуються, не плачуть, не страждають. Вони тішаться тим, що в них є діти, батьки, здоров'я. І що в них вродила бараболя або кавуни, наприклад, на Херсонщині”, — підсумувала телеведуча.