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Спокуслива навіть вдома: Вінні Харлоу демонструє струнке тіло в комфортному вбранні

Lite » Новини шоу-бізнесу 24.04.2020 - 20:32
Спокуслива навіть вдома: Вінні Харлоу демонструє струнке тіло в комфортному вбранні
Вінні Харлоу (фото: instagram.com/winnieharlow)

Модель занудьгувала на карантині

Вінні Харлоу – велика любителька вечірок, фестивалів, а також різноманітних заходів – період карантину переживає особливо важко. Популярна канадська модель, відома також як активістка і натхненниця для своїх фанатыв, старалася як могла триматися молодцем. Дівчина публікувала екзотичні зйомки, зроблені раніше. Записувала жаркі відео з власної спальні, де виконувала спокусливі танці. Підбирала різноманітні костюми, які доповнювала яскравим макіяжем. І навіть обіцяла навчити фоловерів наносити макіяж у своїх відеоуроках.

Але, схоже, навіть її оптимізму є межа. Кілька годин тому знаменита красуня заявила, що їй набридло сидіти вдома. «Нудно в ліжку, а мені нудно в ліжку... Або що діти співали в ці дні», – написала вона під постом, у якому наочно продемонструвала, що робити їй нічого.

Спокуслива навіть вдома: Вінні Харлоу демонструє струнке тіло в комфортному вбранніСпокуслива навіть вдома: Вінні Харлоу демонструє струнке тіло в комфортному вбранні

Спокуслива навіть вдома: Вінні Харлоу демонструє струнке тіло в комфортному вбранніВінні занудьгувала (фото: instagram.com/winnieharlow)

Вінні сидить у ліжку в одній сірій футболці, спущеній на плечі, і трусиках. На одному фото вона тримає в руках телефон, на другому – келих вина, а на третьому прилягла, спокусливо прогнувшись. Варто відзначити, що пост вийшов дуже гарячим, як і більшість у Вінні. Вона виглядає привабливою і як завжди яскравою.

До речі, як і багато знаменитостей, Вінні за період самоізоляції відкрила в собі несподівані таланти. Крім уміння складати стильні образи, які точно треба брати на озброєння з закінченням карантину, вона показала свою схильність до творчості. А саме – малювання. На одному з постів вона постала в черговому аутфіті, але шанувальники помітили, що на фото присутній мольберт. Вони поспішили уточнити, чи вміє малювати модель, і Вінні відповіла – так.

Спокуслива навіть вдома: Вінні Харлоу демонструє струнке тіло в комфортному вбранніМодель обожнює гарячі образи (фото: instagram.com/winnieharlow)

Також Вінні обожнює згадувати свої виходи на червоні доріжки, так як завжди вміє виділитися з натовпу. На одному з недавніх постів, які вона присвятила своїм гарячим лукам, вона постала у спокусливому напівпрозорому леопардовому комбінезоні, який одягла на голе тіло.

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