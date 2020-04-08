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Спокусливий спорт-шик: Вінні Харлоу похвалилася пишними формами в стильному образі

Lite » Новини шоу-бізнесу 08.04.2020 - 22:24
Спокусливий спорт-шик: Вінні Харлоу похвалилася пишними формами в стильному образі
Вінні Харлоу (фото: instagram.com/winnieharlow)

Модель не втомлюється радувати аутфітами

Вінні Харлоу під час самоізоляції не перестає радувати фоловерів стильними аутфітами і новими зйомками. Так, минулого разу канадська модель показала фотосесію, де приміряла образ спокусливої наїзниці. А сьогодні, 8-го квітня, вирішила продемонструвати лук в своєму улюбленому стилі спорт-шик з «гарячими» нотками.

Так, ансамбль Вінні склали яскраво-оранжевий спортивний костюм: широкі штани і вільного крою куртка, а також білосніжний кроп-топ і білі кеди. Останній штрих – чокер на шиї, яскравий макіяж і волосся, укладене м'якими хвилями. З допомогою такого вбрання 25-річна красуня підкреслила своє струнке тіло: довгі ноги, залізний прес і апетитні груди. Зробити фото ще більш сексуальними допомогли і пози відомої «провокаторки».

Спокусливий спорт-шик: Вінні Харлоу похвалилася пишними формами в стильному образіСпокусливий спорт-шик: Вінні Харлоу похвалилася пишними формами в стильному образіВінні в новому образі (фото: instagram.com/winnieharlow)

Нагадаємо, Вінні обожнює створювати «гарячий» контент на своїй сторінці в Instagram. Вона любить виходити в світ напівголою, влаштовує відверті танці на різних фестивалях. А в умовах карантину дівчина навіть записала домашнє відео, де виконує улюблені рухи в такт запальної мелодії прямо у себе в спальні.

Своїми знімками та відео популярна модель намагається надихнути всіх і підбадьорити. Вона завжди страється додавати до них теплі слова, що допомагають пережити важкі часи. «Я бажаю, щоб золотий час був кожен день», «Якщо ти бачиш світло за обрієм, продовжуй йти» – написала Вінні під фото в цей раз.

Спокусливий спорт-шик: Вінні Харлоу похвалилася пишними формами в стильному образіМодель любить спокушати (фото: instagram.com/winnieharlow)

Віддані фанати оцінили образ Вінні на відмінно. Не сховалося від очей і хобі красуні. Так, на одному з фото видно мольберт і фарби. «Ти малюєш?», – поцікавився один з них. «Так», – коротко відповіла знаменита красуня.

До речі, в часи карантину багато знаменитостей відкрили в собі безліч талантів. Крім приготування різноманітних страв, яке, здається, не показав тільки ледачий, зірки займають себе йогою, спортом, навчають інших корисним навичкам... Одними з найактивніших у цьому плані стали голлівудська діва Шерон Стоун, а також невгамовна Брітні Спірс.

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