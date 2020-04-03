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Спокуслива наїзниця: напівоголена Вінні Харлоу похвалилася ідеальним тілом в екзотичному вбранні

Lite » Мода 03.04.2020 - 21:33
Спокуслива наїзниця: напівоголена Вінні Харлоу похвалилася ідеальним тілом в екзотичному вбранні
Вінні Харлоу (фото: instagram.com/winnieharlow)

Модель порадувала новою зйомкою

Вінні Харлоу відома своєю пристрастю до звабливих образів і сміливих фотосесій. Навіть під час карантину дівчина намагається не забувати створювати ефектні аутфіти і викладати в мережу. Нещодавно вона, наприклад, показала, як влаштовує домашню вечірку. 25-річна красуня по-справжньому попрацювала над зачіскою, макіяжем і вбранням. А після записала запальне відео, де танцює у власній спальні спокусливі танці. Такий пост вельми припав до смаку послідовувачам канадської моделі. Вони буквально підірвали сторінку дівчини палаючими емодзі.

Спокуслива наїзниця: напівоголена Вінні Харлоу похвалилася ідеальним тілом в екзотичному вбранніСпокуслива наїзниця: напівоголена Вінні Харлоу похвалилася ідеальним тілом в екзотичному вбранні

Нова робота Харлоу (фото: instagram.com/winnieharlow)

Не менше в мікроблозі зірки і професійних зйомок. Одна з останніх з'явилася на сторінці моделі кілька годин тому. Вінні позує в черговому екзотичному образі. Ансамбль склали короткий светр, бікіні і косинка з принтом мілітарі, але кислотних кольорів. А завершили образ масивні яскраві кросівки. З аксесуарів вона вибрала сережки-кільця і сонцезахисні окуляри у світло-коричневій оправі. Волосся їй завили дрібними хвилями, а в макіяжі зробили акцент на довгих «лялькових» віях і блискучих губах. Вийшло сексуально, яскраво і стильно!

Спокуслива наїзниця: напівоголена Вінні Харлоу похвалилася ідеальним тілом в екзотичному вбранніСпокуслива наїзниця: напівоголена Вінні Харлоу похвалилася ідеальним тілом в екзотичному вбранні

Модель похвалилася ідеальні тілом (фото: instagram.com/winnieharlow)

Фотосесія проходила на природі, а родзинкою стало те, що Харлоу позує, сидячи на коні. На досить відвертих кадрах дівчина вкотре показала свою досконалу фігуру у всій красі: довгі стрункі ноги, тонка талія і залізний прес, пружні сідниці і апетитні груди... Вінні по праву заслужила масу похвал від фоловерів в соцмережі.

Спокуслива наїзниця: напівоголена Вінні Харлоу похвалилася ідеальним тілом в екзотичному вбранніВінні обожнює спокусливі зйомки (фото: instagram.com/winnieharlow)

Підписи красуня зробила цілком у своєму дусі: позитивні, жартівливі і надихаючі. «Шукайте мене на пляжі після всього цього», «Якщо ви можете дивитися в майбутнє, ви можете подумати, що життя буде легким... Бачити неприємності на відстані. Але це не так просто»...

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