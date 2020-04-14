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Вінні Харлоу похвалилася досконалим тілом в образі спокусливої спортсменки

Lite » Новини шоу-бізнесу 14.04.2020 - 22:34
Вінні Харлоу похвалилася досконалим тілом в образі спокусливої спортсменки
Вінні Харлоу (фото: instagram.com/winnieharlow)

Зірка записала новий танець

Вінні Харлоу продовжує розбурхувати мережу своїми гарячими танцями і жаркими фото. Цього разу дівчина знову порадувала мережа запальним роликом, а для його запису обрала вбрання в дусі тенісистки: ультракороткая спідниця-шорти, а також топ, оголяющий живіт, яскравого забарвлення. Такий образ відмінно підкреслив спортивне тіло, залізний прес і апетитні форми знаменитої канадської моделі.

А зробити лук більш жіночним допомогли улюблені б'юті-прийоми Вінні. Волосся вона поклала хвилями, а макіяж зробила з персиковими тінями і виразними стрілками. До речі, знаменитість не раз пропонувала своїм фоловерам записувати для них навчальні відеоуроки з макіяжу. Так що, можливо, незабаром модель покаже перший з них.

Вінні виконує черговий танець (відео: instagram.com/winnieharlow)

Першим вона виклала в мережу відео, на якому виконує свій танець. Дівчина рухається плавно і ритмічно під улюблену мелодію. Виявляється, цього разу – зі змістом. «Моя подруга @herapatra зробила танець і назвала його #lovechallenge, і нам усім потрібна ЛЮБОВ прямо зараз. Пісня: Love Nwantiti Ckay», – написала Харлоу під своїми гарячими танцями. У відповідь, зрозуміло, отримала масу палаючих емодзі і компліментів про те, яка вона гаряча і красива.

Вінні Харлоу похвалилася досконалим тілом в образі спокусливої спортсменкиВінні Харлоу похвалилася досконалим тілом в образі спокусливої спортсменкиВінні Харлоу похвалилася досконалим тілом в образі спокусливої спортсменки

Образ вийшов дуже відвертим (відео: instagram.com/winnieharlow)

В підтвердження цих слів 25-річна зірка виклала ще кілька фото. Вона позує на дивані в спокусливих позах. «Я сказала: БРР, тут холодно, мабуть, в атмосфері якийсь торос», – кокетує Вінні з послідовувачами. Фолловери залишилися в захваті від такого контенту, вони зазначили, що модель виглядає просто приголомшливо.

Нагадаємо, раніше Вінні Харлоу вже показала стильний образ в дусі спорт-шик. Ансамбль склав спортивний костюм в помаранчевих тонах: широкі штани вільного крою куртка, а також білосніжний кроп-топ і білі кеди. Останній штрих – чокер на шиї, яскравий макіяж і розпущене по плечах волосся. Такий образ точно варто взяти на озброєння цього літа!

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