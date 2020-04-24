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Соблазнительна даже дома: Винни Харлоу демонстрирует стройное тело в комфортном наряде

Lite » Новости шоу-бизнеса 24.04.2020 - 20:32
Соблазнительна даже дома: Винни Харлоу демонстрирует стройное тело в комфортном наряде
Винни Харлоу (фото: instagram.com/winnieharlow)

Модель заскучала на карантине

Винни Харлоу – большая любительница тусовок, фестивалей, а также разнообразных мероприятий – период карантина переживает особенно тяжело. Популярная канадская модель, известная также как активистка и вдохновительница для своих подписчиков, старалась как могла держаться молодцом. Девушка публиковала экзотические съемки, сделанные ранее. Записывала жаркие видео из собственной спальни, где исполняла соблазнительные танцы. Подбирала разнообразные наряды, которые дополняла ярким макияжем. И даже обещала научить фолловеров краситься в своих видеоуроках.

Но, похоже, даже ее оптимизму есть предел. Несколько часов назад знаменитая красотка заявила, что ей надоело сидеть дома. «Скучно в кровати, а мне в кровати скучно... Или что дети пели в эти дни», – написала она под постом, в котором наглядно продемонстрировала, что делать ей нечего.

Соблазнительна даже дома: Винни Харлоу демонстрирует стройное тело в комфортном нарядеСоблазнительна даже дома: Винни Харлоу демонстрирует стройное тело в комфортном наряде

Соблазнительна даже дома: Винни Харлоу демонстрирует стройное тело в комфортном нарядеВинни заскучала (фото: instagram.com/winnieharlow)

Винни сидит в кровати в одной серой футболке, спущенной на плече, и трусиках. На одном фото она держит в руках телефон, на втором – бокал вина, а на третьем прилегла, соблазнительно прогнувшись. Стоит отметить, что пост получился весьма горячим, как и большинство у Винни. Она выглядит соблазнительной и как всегда яркой.

К слову, как и многие знаменитости, Винни за период самоизоляции открыла в себе неожиданные таланты. Помимо умения составлять стильные образы, которые точно нужно брать на вооружение с окончанием карантина, она показала свою склонность к творчеству. А именно – рисованию. На одном из постов она предстала в очередном аутфите, но поклонники подметили, что на фото присутствует мольберт. Они поспешили уточнить, умеет ли рисовать модель, и Винни ответила – да.

Соблазнительна даже дома: Винни Харлоу демонстрирует стройное тело в комфортном нарядеМодель обожает горячие образы (фото: instagram.com/winnieharlow)

Также Винни обожает вспоминать свои выходы на красные дорожки, так как всегда умеет выделиться из толпы. На одном из недавних постов, которые она посвятила собственным горячим лукам, она предстала в соблазнительном полупрозрачном леопардовом комбинезоне, который надела на голое тело.

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