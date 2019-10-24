"З усіма дружу": дочка Полякової в міні-сукні показала своїх однокласниць

Фото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)

Дівчата явно весело проводять час разом

Старшій дочці співачки Олі Полякової Маші всього 14 років, однак дівчина вже робить певні успіхи в модельному бізнесі, а крім того займається вокалом і успішно розвиває свій instagram-блог, в якому розповідає про б'юті-новинки, красу та моду. Приміром, нещодавно вона показала, як стежить за собою. А на свіжому знімку у своєму акаунті дівчина розповіла, які у неї склалися стосунки з однокласниками в школі і показала своїх подруг.

На фото Маша відображена в компанії ще трьох дівчат - своїх однокласниць. Ймовірно, воно було зроблено трохи раніше, так як всі вони досить легко одягнені в сукні та сарафани. Полякова-молодша позує в чорній міні-сукні на гудзиках і стильній кепці. Дівчата з допомогою пальців руки показують розмір чогось.

"Не знаю як у вас в класі, але я з усіма дружу і добре спілкуюся. А що на рахунок вас", - поцікавилася у підписників Марія.

Фото: Маша Полякова з подругами (instagram.com/mashapolyakova)

lФолловери дівчини діляться своїми історіями, а деякі прямо цікавляться - чи не дружать з Машею тільки через її зіркову маму.

Так зрозуміло, ти ж дочка зірки, а у нас клас дебілів, але ми любимо один одного)

Гарні

З тобою спілкувалися, тільки тому що твоя мама знаменита?

Я теж

Дійсно, донька Олі Полякової, ніхто навіть не наважиться на тебе тон підвищити

У мене теж в школі все нормально!

Я в своєму класі відмінниця, тому багато мною користуються і роблять вигляд, що дружать зі мною

Скріншот коментарів (instagram.com/mashapolyakova)

Нагадаємо, дочка Олі Полякової впала в паніку через нове захоплення мами - Суперблондинка освоїла популярну молодіжну соцмережу TikTok, з допомогою якої можна створювати короткі відео з музикою і різними ефектами.

Раніше старша дочка Полякової Маша вразила сяючим виглядом і новим стильним образом.