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"З усіма дружу": дочка Полякової в міні-сукні показала своїх однокласниць

Lite » Новини шоу-бізнесу 24.10.2019 - 16:36
"З усіма дружу": дочка Полякової в міні-сукні показала своїх однокласниць
Фото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)

Дівчата явно весело проводять час разом

Старшій дочці співачки Олі Полякової Маші всього 14 років, однак дівчина вже робить певні успіхи в модельному бізнесі, а крім того займається вокалом і успішно розвиває свій instagram-блог, в якому розповідає про б'юті-новинки, красу та моду. Приміром, нещодавно вона показала, як стежить за собою. А на свіжому знімку у своєму акаунті дівчина розповіла, які у неї склалися стосунки з однокласниками в школі і показала своїх подруг.

На фото Маша відображена в компанії ще трьох дівчат - своїх однокласниць. Ймовірно, воно було зроблено трохи раніше, так як всі вони досить легко одягнені в сукні та сарафани. Полякова-молодша позує в чорній міні-сукні на гудзиках і стильній кепці. Дівчата з допомогою пальців руки показують розмір чогось.

"Не знаю як у вас в класі, але я з усіма дружу і добре спілкуюся. А що на рахунок вас", - поцікавилася у підписників Марія.

&quot;З усіма дружу&quot;: дочка Полякової в міні-сукні показала своїх однокласниць

Фото: Маша Полякова з подругами (instagram.com/mashapolyakova)

lФолловери дівчини діляться своїми історіями, а деякі прямо цікавляться - чи не дружать з Машею тільки через її зіркову маму.

  • Так зрозуміло, ти ж дочка зірки, а у нас клас дебілів, але ми любимо один одного)
  • Гарні
  • З тобою спілкувалися, тільки тому що твоя мама знаменита?
  • Я теж
  • Дійсно, донька Олі Полякової, ніхто навіть не наважиться на тебе тон підвищити
  • У мене теж в школі все нормально!
  • Я в своєму класі відмінниця, тому багато мною користуються і роблять вигляд, що дружать зі мною

&quot;З усіма дружу&quot;: дочка Полякової в міні-сукні показала своїх однокласниць&quot;З усіма дружу&quot;: дочка Полякової в міні-сукні показала своїх однокласниць

Скріншот коментарів (instagram.com/mashapolyakova)

Нагадаємо, дочка Олі Полякової впала в паніку через нове захоплення мами - Суперблондинка освоїла популярну молодіжну соцмережу TikTok, з допомогою якої можна створювати короткі відео з музикою і різними ефектами.

Раніше старша дочка Полякової Маша вразила сяючим виглядом і новим стильним образом.

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