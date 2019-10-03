"Півтори години в спортзалі": дочка Полякової в топі і лосинах показала, як стежить за собою

Фото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)

Дівчинка продемонструвала посилені заняття в спортзалі

Старша дочка Олі Полякової, Маша Полякова на рівні з зірковою мамою і навіть разом з нею займається спортом і стежить за фігурою. Влітку дівчинка їздила в модельний табір, причому провела за два тижні спочатку в Греції, а потім в Україні. 14-річна Маша помітно схудла і стала набагато витривалішою і спортивнішою, вона з задоволенням ділилась своїми досягненнями з пеідписниками в instagram. Вдома, незважаючи на початок навчального року, дівчинка продовжує посилено тренуватися, адже вона почала працювати моделлю і навіть встигла знятися для обкладинки журналу.

У сторіз дочка Полякової зняла відео, як вона займається в спортзалі під наглядом тренера. Дівчинка вбралася в зручний топ і лосини, а також взула спеціальні комфортні кросівки для бігу. Вона йде по біговій доріжці і розповідає про те, що заради тренування пропустила фізкультуру, адже її чекали заняття в тренажерному залі, тривалістю 1,5 години.

"Саме прикре, що останній рок – фізра, але ти йдеш в спортзал і займаєшся півтори години. А у мене тренер", - пояснила дівчинка.

Фото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)

"А ще я радію, бо мені включили ліфт, тому що два тижні ходила пішки на найвищий поверх, а тепер я їду", - пізніше повідомила Маша.

Також вона показала, як приймає ванну, а потім релаксує з тканинною маскою для обличчя. На цьому ритуали краси не закінчилися. Маша повідомила, що їй доведеться почистити зуби, використати тонік і нанести крем на обличчя.

Фото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)

Раніше Маша Полякова зачарувала осіннім образом в шкіряному піджаку і капелюсі.

Також дочка Олі Полякової поїхала з батьками до Львова, де прогулялася по атмосферним вуличкам у центрі міста.