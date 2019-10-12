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"У мене проблема!" Дочка Полякової впала в паніку через нове захоплення мами

Lite » Новини шоу-бізнесу 12.10.2019 - 17:27
"У мене проблема!" Дочка Полякової впала в паніку через нове захоплення мами
Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Дівчинка записала емоційний ролик

Маша Полякова не тільки зовні дуже схожа на свою маму Олю Полякову, але і вирішила піти по її стопах. Юна майбутня співачка відвідує уроки музики і старанно займається вокалом. Маша навіть зізналася, що не проти спробувати свої сили в пісенному талант-шоу, але поки їй не дозволяє вік. Вона захоплюється блогерством і викладає фото і короткі ролики в Instagram. Так, в останньому відео вона з жахом поскаржилася на маму і її нове захоплення.

Маша буквально прокричала в камеру, що Суперблондинка освоїла популярну молодіжну соцмережа TikTok, з допомогою якої можна створювати короткі відео з музикою і різними ефектами.

"Друзі, у мене проблема. Моя мама зареєструвалася в "ТікТоке". Допоможіть!" - схопившись за голову, повідомила дівчинка.

У підписі під роликом вона попросила Олю кинути нове захоплення. "Повернись із "ТікТока" - написала Маша, поки задоволена артистка на задньому фоні записувала чергове музичне послання.

В коментарях підписники дівчинки з гумором підійшли до ситуації, а деякі стали співчувати Маші.

  • Тримайся
  • Співчуваю
  • А чому ти думаєш, що все так сумно?
  • Мама супер
  • О, так твоя мама ще й тіктокером буде
  • Це біда!
  • Мінус мама

&quot;У мене проблема!&quot; Дочка Полякової впала в паніку через нове захоплення мами

&quot;У мене проблема!&quot; Дочка Полякової впала в паніку через нове захоплення мами

Скріншот коментарів

У сторіз дівчинка також вирішила відповісти на запитання шанувальників. Так, вона повідомила, що швидше за все пов'яже своє життя зі співом, а не модельним бізнесом, адже дуже любить поїсти. Маша зазначила, що її улюбленими шкільними предметами є історія та англійська мова. 14-річна дочка зірки ходить в спортзал три рази в тиждень, а іноді навіть на вихідних, а от від питання про хлопця вона спробувала ухилитися.

Раніше Оля Полякова підкорила сталевим пресом з кубиками і поділилася радісною новиною.

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Новини України Маша ПоляковаОля Полякова
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