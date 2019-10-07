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Дочка Полякової вразила сяючим виглядом і новим стильним образом

Lite » Новини шоу-бізнесу 07.10.2019 - 14:31
Дочка Полякової вразила сяючим виглядом і новим стильним образом
Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Маша показує, як носити два трендових аксесуара осені

Маша Полякова не перестає захоплювати своїх підписників новими стильними луками. Зазначимо, що 14-річна дочка української "Королеви ночі" Олі Полякової активно розвиває свій instagram-блог. Дівчина розповідає про б'юті-новинки, красу та моду. Приміром, нещодавно дівчина показала, як стежить за собою. Як і зіркова мама, Маша ходить в спортзал і підтримує себе у формі. Дуже часто вона показує фото і відео своїх тренувань.

Звичайно ж, стильна красуня не проти і результат походів до візажистів показувати. Так, на своїй сторінці в мережі instagram Маша Полякова показала нове фото, на якому буквально сяє. Дівчина зазначила, що "зробила брови". Звернемо увагу, що сьогодні все ще в тренді густі природні брови. "Тонкі смужки" вже давно не актуальні!

Також Маша продемонструвала ще два тренди в аксесуарах. Цієї осені модниці вибирають фетрові капелюшки з прямим полями, а також "писк сезону" - кольє з масивними ланцюгами.

Дочка Полякової вразила сяючим виглядом і новим стильним образом

Дочка Полякової вразила сяючим виглядом і новим стильним образом

Стильна Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Шанувальники маші також не залишили свою улюбленицю без приємних відгуків:

  • “Позитивчик. І образ образ дуже стильний! Красуня"
  • "Дуже красива"
  • "Дуже ситльно, модно, креативно!!!"
  • "Яка стильна красуня"
  • "Дуже красива"

Дочка Полякової вразила сяючим виглядом і новим стильним образом

Скріншот коментарів: instagram.com/mashapolyakova

До речі, до цього Маша Полякова буквально справила фурорт глянцевою фотосесією. У новій фотозйомці дівчина постала в дуже незвичному образі - на фото вона виглядає трохи старше, є насичений вечірній макіяж. Тим не менше виглядає дуже ефектно і красиво.

Дочка Полякової вразила сяючим виглядом і новим стильним образом

Дочка Полякової вразила сяючим виглядом і новим стильним образом

Стильна Маша Полякова (фото: instagram.com/mashapolyakova)

Нагадаємо, раніше Оля Полякова вразила яскравим образом на шоу Танці з зірками 2019. Співачка зіграла роль "королеви балу", з'явившись перед камерами в незвичайному вбранні з латексними колкотками.

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