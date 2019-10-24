ru
ua
News
News
Новости Украины
Выборы 2019
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Телеком & IT
Энергетика
Инфраструктура
АПК
Спорт
Пресс-релизы
Выборы 2019
Выборы 2019
Выборы 2019
Новости
Кандидаты в президенты Украины 2019
Рейтинг партий
Календарь выборов
Результаты выборов по регионам Украины
Экзит-полы
Результаты выборов
Выборы 2014
Выборы 2012
Daily
Daily
Daily
Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды
Lite
Lite
Lite
Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Styler
Styler
Styler
Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь
Наши авторы
Статьи

"Со всеми дружу": дочь Поляковой в мини-платье показала своих одноклассниц

Lite » Новости шоу-бизнеса 24.10.2019 - 16:36
"Со всеми дружу": дочь Поляковой в мини-платье показала своих одноклассниц
Фото: Маша Полякова (instagram.com/mashapolyakova)

Девочки явно весело проводят время вместе

Старшей дочери певицы Оли Поляковой Маше всего 14 лет, однако девочка уже делает некоторые успехи в модельном бизнесе, а кроме того занимается вокалом и успешно развивает свой instagram-блог, в котором рассказывает о бьюти-новинках, красоте и моде. К примеру, недавно она показала, как следит за собой. А на свежем снимке в своем аккаунте девушка рассказала, какие у нее сложились отношения с одноклассниками в школе и показала своих подруг.

На фото Маша запечатлена в компании еще троих девушек - своих одноклассниц. Вероятно, оно было сделано немного раньше, так как все они довольно легко одеты в платья и сарафаны. Полякова-младшая позирует в черном мини-платье на пуговицах и стильной кепке. Девушки с помощью пальцев руки показывают размер чего-то.

"Не знаю как у вас в классе, но я со всеми дружу и хорошо общаюсь. А что на счёт вас", - поинтересовалась у подписчиков Мария.

&quot;Со всеми дружу&quot;: дочь Поляковой в мини-платье показала своих одноклассниц

Фото: Маша Полякова с подругами (instagram.com/mashapolyakova)

lФолловеры девушки делятся своими историями, а некоторые прямо интересуются - не дружат ли с Машей только из-за ее звездной мамы.

  • Да понятно, ты же дочь звезды, а у нас класс дебилов, но мы любим друг друга)
  • Гарні
  • С тобой общались, только потому что твоя мама знаменитая?
  • Я тоже
  • Действительно, дочка Оли Поляковой, никто даже не насмелится на тебя тон повысить
  • У меня тоже в школе всё нормально!
  • Я в своём классе отличница, поэтому многие мной пользуются и делают вид, что дружат со мной

&quot;Со всеми дружу&quot;: дочь Поляковой в мини-платье показала своих одноклассниц

Скриншот комментариев (instagram.com/mashapolyakova)

Напомним, дочь Оли Поляковой впала в панику из-за нового увлечения мамы - Суперблондинка освоила популярную молодежную соцсеть TikTok, с помощью которой можно создавать короткие видео с музыкой и различными эффектами.

Ранее старшая дочь Поляковой Маша поразила сияющим видом и новым стильным образом.

"У меня проблема!" Дочь Поляковой впала в панику из-за нового увлечения мамы Оля Полякова с дочками перевоплотились в очаровательных диких кошечек (видео)
Новости Украины Оля ПоляковадочьМаша Полякова
Styler
On Top
Продолжая просматривать www.rbc.ua, вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Пропустить Соглашаюсь