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Слава з "Неангелів" захопила розкішною фігурою в бікіні

Lite » Зірки 12.11.2018 - 14:34
Слава з "Неангелів" захопила розкішною фігурою в бікіні
Фото: Слава Камінська (instagram.com/slava_kaminska)

Співачка вирушила погрітися на сонечку у Єгипет

Солістка популярного українського музичного дуету "НеFнгели" Слава Камінська, яка різко відповіла на критику "диванних" експертів, привела у захват своїх шанувальників новим гарячим фото. На своїй сторінці в Instagram артистка опублікувала знімок, зроблений на відпочинку в Єгипті.

На фото Слава позує на березі моря в бежевому міні-бікіні з щасливою посмішкою на обличчі і в сонцезахисних окулярах.

Слава з &quot;Неангелів&quot; захопила розкішною фігурою в бікініФото: Слава Камінська (instagram.com/slava_kaminska)

Підписники співачки захопилися її розкішною фігурою і квітучим виглядом.

"Ідеальна", "Шикарна Фігура", "Красива фігура", "Баба агонь", "Откровенненько", "Справжня красива жінка", - пишуть користувачі мережі.

Слава з &quot;Неангелів&quot; захопила розкішною фігурою в бікініСлава з &quot;Неангелів&quot; захопила розкішною фігурою в бікіні

Слава з &quot;Неангелів&quot; захопила розкішною фігурою в бікініСлава з &quot;Неангелів&quot; захопила розкішною фігурою в бікіні

Слава з &quot;Неангелів&quot; захопила розкішною фігурою в бікініСлава з &quot;Неангелів&quot; захопила розкішною фігурою в бікіні

Скріншот коментарів (instagram.com/slava_kaminska)

Нагадаємо, Слава Камінська відповіла на критику в свою адресу, виражену у великій кількості коментарів, залишених "диванними" б'юті-експертами до фотоколлажів, на яких зірка порівняла свої нинішній зовнішній вигляд і те, як вона виглядала кілька років тому (до та після пластики). Камінська тоді зазначила, що вік йде їй на користь.

Раніше Слава Камінська вразила фанатів оголеним тілом. Вона зазначила, що в сучасному світі відверті фото стали нормою.

До речі, ми писали про те, що Слава Камінська розповіла про свої стосунки з чоловіком.

Відео: РБК-Україна

Новини України ЄгипетпевецНеАнгелыфигураСлава Камінська
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