Слава з "Неангелів" захопила розкішною фігурою в бікіні

Співачка вирушила погрітися на сонечку у Єгипет
Солістка популярного українського музичного дуету "НеFнгели" Слава Камінська, яка різко відповіла на критику "диванних" експертів, привела у захват своїх шанувальників новим гарячим фото. На своїй сторінці в Instagram артистка опублікувала знімок, зроблений на відпочинку в Єгипті.
На фото Слава позує на березі моря в бежевому міні-бікіні з щасливою посмішкою на обличчі і в сонцезахисних окулярах.
Фото: Слава Камінська (instagram.com/slava_kaminska)
Підписники співачки захопилися її розкішною фігурою і квітучим виглядом.
"Ідеальна", "Шикарна Фігура", "Красива фігура", "Баба агонь", "Откровенненько", "Справжня красива жінка", - пишуть користувачі мережі.
Скріншот коментарів (instagram.com/slava_kaminska)
Нагадаємо, Слава Камінська відповіла на критику в свою адресу, виражену у великій кількості коментарів, залишених "диванними" б'юті-експертами до фотоколлажів, на яких зірка порівняла свої нинішній зовнішній вигляд і те, як вона виглядала кілька років тому (до та після пластики). Камінська тоді зазначила, що вік йде їй на користь.
Раніше Слава Камінська вразила фанатів оголеним тілом. Вона зазначила, що в сучасному світі відверті фото стали нормою.
До речі, ми писали про те, що Слава Камінська розповіла про свої стосунки з чоловіком.
Відео: РБК-Україна