Слава Камінська в "голій" сукні показала спідню білизну

Фото: Слава Камінська (instagram.com/babaslavka)

Учасниця дуету "НеАнгели" позувала у відвертій сукні від українського дизайнера

Українська співачка і учасниця гурту "НеАнгели" Слава Камінська "засвітила" білизну в прозорій сукні від українського дизайнера і своєї подруги Ельвіри Гасанової. Відповідні кадри з'явилися в Instagram-"історіях" зірки.

На відео артистка красується у "голій" сукні, яка ідеально підкреслює вигини її стрункої фігури.

Виявилося, що в бутік українського дизайнера виконавиця ходила не сама, а в компанії популярної телеведучої Лесі Нікітюк. Знаменитості не тільки шукали собі нове вбрання, але й обмінювалися гострими жартами на потіху підписникам.

Фото: Слава Камінська (instagram.com/babaslavka)

Фото: Слава Камінська (instagram.com/babaslavka)

Фото: Слава Камінська (instagram.com/babaslavka)

Крім того, Леся не втрималася від примірки відвертої сукні – крізь прозору тканину було чітко видно її чорну білизна.

Нагадаємо, що раніше Слава Камінська розповіла романтичну історію знайомства зі своїм чоловіком Едгаром Камінським, яка сталася п'ять років тому в грудні.

Також Слава Камінська потішила оригінальним підписом до спільного фото зі своєю колегою по дуету "НеАнгели" Вікторією. З властивою їй іронією артистка назвала їх тандем на імпровізованій червоній доріжці "дельфіном і русалкою".

Крім того, "НеАнгели" представили нову композицію про особисте під назвою "Тато". Це відверта сповідь Слави Камінської про непрості стосунки з рідною людиною, яка торкнулася серця шанувальників гурту.

Відео: РБК-Україна