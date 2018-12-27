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Слава Камінська в "голій" сукні показала спідню білизну

Lite » Новини шоу-бізнесу 27.12.2018 - 19:33
Слава Камінська в "голій" сукні показала спідню білизну
Фото: Слава Камінська (instagram.com/babaslavka)

Учасниця дуету "НеАнгели" позувала у відвертій сукні від українського дизайнера

Українська співачка і учасниця гурту "НеАнгели" Слава Камінська "засвітила" білизну в прозорій сукні від українського дизайнера і своєї подруги Ельвіри Гасанової. Відповідні кадри з'явилися в Instagram-"історіях" зірки.

На відео артистка красується у "голій" сукні, яка ідеально підкреслює вигини її стрункої фігури.

Виявилося, що в бутік українського дизайнера виконавиця ходила не сама, а в компанії популярної телеведучої Лесі Нікітюк. Знаменитості не тільки шукали собі нове вбрання, але й обмінювалися гострими жартами на потіху підписникам.

Слава Камінська в &quot;голій&quot; сукні показала спідню білизну

Фото: Слава Камінська (instagram.com/babaslavka)

Слава Камінська в &quot;голій&quot; сукні показала спідню білизну

Фото: Слава Камінська (instagram.com/babaslavka)

Слава Камінська в &quot;голій&quot; сукні показала спідню білизну

Фото: Слава Камінська (instagram.com/babaslavka)

Крім того, Леся не втрималася від примірки відвертої сукні – крізь прозору тканину було чітко видно її чорну білизна.

Нагадаємо, що раніше Слава Камінська розповіла романтичну історію знайомства зі своїм чоловіком Едгаром Камінським, яка сталася п'ять років тому в грудні.

Також Слава Камінська потішила оригінальним підписом до спільного фото зі своєю колегою по дуету "НеАнгели" Вікторією. З властивою їй іронією артистка назвала їх тандем на імпровізованій червоній доріжці "дельфіном і русалкою".

Крім того, "НеАнгели" представили нову композицію про особисте під назвою "Тато". Це відверта сповідь Слави Камінської про непрості стосунки з рідною людиною, яка торкнулася серця шанувальників гурту.

Відео: РБК-Україна

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Новини України НеАнгелыСлава Камінська
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