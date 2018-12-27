Слава Камінська в "голій" сукні показала спідню білизну

Учасниця дуету "НеАнгели" позувала у відвертій сукні від українського дизайнера
Українська співачка і учасниця гурту "НеАнгели" Слава Камінська "засвітила" білизну в прозорій сукні від українського дизайнера і своєї подруги Ельвіри Гасанової. Відповідні кадри з'явилися в Instagram-"історіях" зірки.
На відео артистка красується у "голій" сукні, яка ідеально підкреслює вигини її стрункої фігури.
Виявилося, що в бутік українського дизайнера виконавиця ходила не сама, а в компанії популярної телеведучої Лесі Нікітюк. Знаменитості не тільки шукали собі нове вбрання, але й обмінювалися гострими жартами на потіху підписникам.
Фото: Слава Камінська (instagram.com/babaslavka)
Фото: Слава Камінська (instagram.com/babaslavka)
Фото: Слава Камінська (instagram.com/babaslavka)
Крім того, Леся не втрималася від примірки відвертої сукні – крізь прозору тканину було чітко видно її чорну білизна.
Нагадаємо, що раніше Слава Камінська розповіла романтичну історію знайомства зі своїм чоловіком Едгаром Камінським, яка сталася п'ять років тому в грудні.
Також Слава Камінська потішила оригінальним підписом до спільного фото зі своєю колегою по дуету "НеАнгели" Вікторією. З властивою їй іронією артистка назвала їх тандем на імпровізованій червоній доріжці "дельфіном і русалкою".
Крім того, "НеАнгели" представили нову композицію про особисте під назвою "Тато". Це відверта сповідь Слави Камінської про непрості стосунки з рідною людиною, яка торкнулася серця шанувальників гурту.
Відео: РБК-Україна