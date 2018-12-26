Леся Никитюк "засветила" белье в прозрачном платье

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Телеведущая повеселилась в компании певицы Славы Каминской

Украинская телеведущая Леся Никитюка, которая ранее позабавила поклонников оригинальным новогодним пожеланием, показала, как меряет наряды в компании популярной украинской певицы и участницы группы "НеАнгелы" Славы Каминской. В Instagram-"историях" шоувумен появилась в эффектном черном платье мини, четко повторяющем контуры ее стройной фигуры, а также прозрачном наряде, "сверкнув" бельем.

Во время примерки знаменитости шутили и обменивались милыми колкостями, а также одаривали друг друга комплиментами.

"Славочка, ты можешь надеть какой-то каблук, чтобы люди не видели, насколько ты мелкая", - попросила телеведущая.

"Можешь надеть, но каблук ты точно туда не наденешь", - не осталась в долгу певица, намекая на размер бюста.

Фото: Слава Каминская и Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

"Это у тебя что, "восьмерка"?" - с юмором спросила Слава.

"Это у меня "двоечка" полная", - с гордостью отметила Никитюк, поправляя платье в районе груди.

Также звезды назвали себя "дуэтом "Стразы" и начали весело позировать у зеркала, делая селфи.

Фото: Слава Каминская и Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Кроме того, Леся Никитюк похвасталась снимком на фоне фантастического заката. Судя по всему, фото было сделано во время отдыха телеведущей в Дубае. В кадре шоувумен позирует в простой белой футболке с надписью Versace и полосатых брюках с завышенной талией.

Ранее Никитюк показала пикантный кадр, на котором она красуется в эффектном боди в компании мужчины.

Видео: РБК-Украина