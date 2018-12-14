"Папа": в новой песне "НеАнгелов" Слава Каминская поделилась сокровенным (видео)

НеАнгелы — Папа

Украинская группа "НеАнгелы" порадовала поклонников новой лирической композицией под названием "Папа". Это трогательная и местами сложная история о непростых отношениях с отцом. Отмечается, что новая песня-откровение — это личная история Славы Каминской, одной из солисток "НеАнгелы"!

Песня-диалог — это не столько любовь благодаря и вопреки, но и воспоминания, обиды, надежды, ожидания.

"Моя самая глубокая боль, которая живет во мне уже много лет, — расставание родителей. В жизни бывает всякое, но когда ты маленькая, совершенно не хочется разбираться во взрослых проблемах, а просто хочется чувствовать себя нужной, любимой и защищенной. Мне пришлось рано повзрослеть и самостоятельно научиться справляться со своими переживаниями . ПАПА для меня — не просто песня, это жизненная история. Уверена, меня поймут миллионы маленьких взрослых девочек, которые столкнулись с такой ситуацией, и они проживут эту песню так же глубоко, как и я", – говорит Слава.

Слава Каминская (фото: instagram.com/babaslavka)

"Зимние каникулы – время, которое хочется посвятить близким людям. Мы не просто так презентуем песню ПАПА в канун новогодних праздников. Пускай она и лирическая, но, безусловно, о любви к самым родным. Высказывайте и отпускайте, прощайте, пытайтесь понять и не копите в себе обиды. Ведь лучшее, что в нас есть — это любовь. Значит, пускай она нами и правит!", — комментирует премьеру Виктория.

Поклонники группы пришли в восторг от столь откровенной и чувственной песни. Многие отметили, что им даже захотелось после прослушивания сразу же позвонить своим близким.

"Захотелось папе позвонить", — отмечает Таисия Зимина.

"Очень красивая песня! А ваше исполнение, девочки, божественно!" — пишет Виктория Комарова.

"Песня — боль очень многих девчонок! Плачу и слушаю снова и снова. Эти слова как-будто с меня списаны. Прочитали все, что у меня в душе. Спасибо вам большое!" — откровенно пишет Полина Тендитная.

"Данная песня обречена на УСПЕХ! Отцам будет приятно получить эту песню от дочерей! Молодцы, наконец-то и слова, и музыка в гармонии", — отмечает пользователь под ником Iron Man.

"Это однозначно должно быть хитом!﻿" — соглашается New Metall.

"Спасибо! Ваши песни трогают струны души", — пишет Никита Соколов.

Слава Каминская и Вика Смеюха (фото: instagram.com/babaslavka)

Напомним, ранее Вика из "НеАнгелов" поделилась совместным фото со своей мамой, на которую она очень похожа. Они посетили светскую вечеринку.

До этого Слава Каминская рассказала, как построить отношения с мужчиной. Однако певица подчеркнула, что ее опыт — не панацея.

Кстати, ранее LITE уже писал, что Каминская откровенно рассказала о своих отношениях с супругом и призналась, что как-то они могли "поставить точку".

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