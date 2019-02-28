Солодкий сюрприз: Наталія Водянова похвалилася розкішним тортом на день народження

Супермодель вже щосили святкує 37-річчя

День рождения Натальи Водяновой – мамы 5-х детей и возлюбленной одного из самых влиятельных мужчин Франции Антуана Арно, не может пройти без сюрпризов, множества гостей и разнообразных поздравлений. Так, на 35-летие любимый мужчина устроил грандиозную "красную" вечеринку, в прошлом году ее буквально засыпали подарками. Наверняка и свой 37-й день рождения Наталья отметит с размахом и со вкусом.

И сладкие сюрпризы уже начали поступать!



Так, она поделилась с многочисленными фолловерами первыми праздничными кадрами. Роскошный шоколадный торт с макарунами, безе и свечкой – сладкое начало дня. Одета Наталья пока что весьма официально: строгий серый костюм, блуза персикового оттенка, длинные серьги с жемчугом. Никакого макияжа и простая укладка.

"В моем праздничном костюме", – шутливо подписала фото модель.

Наталья Водянова получила сладкий сюрприз на свой день рождения (фото: instagram.com/natasupernova)

Что ж, возможно, Наталье предстоит сегодня одна из многочисленных встреч, которые уже стали частью ее повседневной жизни. Но наверняка позже она порадует поклонников и более праздничными нарядами.

К слову, в последнее время у Водяновой было много выходов в свет в стильных образах. Взять хотя бы роскошное золотое платье с благотворительной ярмарки Fabulous Fund Fair, нежно-розовое с показа Dior AW 2019/2020 или сексуальное черное, в котором она пришла в посольство США в Париже со своим любимым мужчиной – каждый из луков вызывал волну восторгов у поклонников и модных критиков.

Напомним, Наталья Водянова и Антуан Арно вместе уже около восьми лет. Пара воспитывает пятеро детей: Лукаса, Неву и Виктора от первого брака Натальи, а также двоих общих: Максима и Романа.

Отметим, ранее мы писали, какие же звездные гости посетили показ Dior в Париже. В объектив попали Водянова и Арно, Карли Клосс, Дженнифер Лоуренс и другие.