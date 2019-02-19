В золоті і з червоними губами: Наталія Водянова блищала на вечірці в розкішному образі Dior

Наталія Водянова (фото: instagram.com/natasupernova)

Наталія Водянова знову порадувала блискучим виходом

18 лютого відбулася вже шостий благодійний ярмарок Fabulous Fund Fair, створений Наталією Водяновою (раніше блищала на шоу Burberry) для збору грошей фонду "Оголені серця". Щорічно для події придумують нову тему. Цього разу джерелом натхнення для супермоделі і її команди став культовий фільм Федеріко Фелліні La Dolce Vita. А тому в лондонському концертному залі Roundhouse панувала атмосфера Італії 60-х. Тут були всі ключові атрибути "солодкого життя" і безліч розваг: гості фотографувалися біля імпровізованого фонтану, на лавках і мотоциклах, грали в боулінг на корнері Dior, насолоджувалися джелато на стенді Guerlain і грали в футбол.

Розкішна Наталія Водянова (фото: instagram.com/natasupernova)

Наталія Водянова з чоловіком Антуаном Арно (фото: instagram.com/natasupernova)

Захід завжди користувалося популярністю у знаменитостей. Цей раз не став винятком: тут були Уляна Сергієнко, Адвоа Абоа, Бруклін Бекхем, Арізона Мьюз, Маріякарла Босконо і безліч інших селебрітіс.

"Що за ніч! Не змогла б зробити це без любові та підтримки всіх вас. Дякую від усього серця гостям, щедрим спонсорам, нашим агентствам і моїй команді!" – написала Наталія на своїй сторінці в Instagram. Всього, за словами Водянової, за вечора вдалося зібрати понад 800 000 фунтів стерлінгів.

Зоряна вечірка Водянової (фото: instagram.com/natasupernova)

Сама господиня вечора з'явилася в супроводі свого коханого – 41-річного французького бізнесмена Антуана Арно. "Містер і місіс Дольче Віта" – залишила вона жартівливий підпис під спільним фото.

Зрозуміло, образ зірки викликав не менший інтерес у фоловерів, ніж зіркові гості. На заході Наталія з'явилася в розкішній золотистій сукні з кокетливим бантом на спині і плісированою спідницею. Ідеально гармоніювали з ним прикраси Chopard. Процес зборів на вечір вона постила в свої сториз, попутно дякуючи усім, хто працював над образом. Так, макіяж в теплих відтінках, який бездоганно доповнював вбрання, їй створювала знаменита британська візажистка Шарлотта Тілбері. Смокі в бежевих тонах, яскраво-червона помада і багато золотистого освітлення – його ключові коди.

Фото: instagram.com/natasupernova

Нагадаємо, що в Лондоні стартував Тиждень моди, в рамках якого нову "бунтарську" колекцію представив іменитий бренд Burberry. При цьому на подіум вийшла плеяда зіркових моделей: Ірина Шейк, Джіджі Хадід, Наталія Водянова, Маріякарла Босконо.

Цікаво, що образ Ірини Шейк для шоу Burberry став одним з найбільш обговорюваних.