Зоряний бум: Наталія Водянова, Дженніфер Лоуренс, Кара Делевінь та інші на показі Dior

Наталія Водянова і Антуан Арно (фото: instagram.com/Dior)

Першими побачити нову колекції модного дому прийшло безліч зірок

Паризький тиждень моди – один з улюблених не тільки у модних критиків, журналістів, інфлюенсерів, але і у знаменитостей. Підтвердженням тому став і показ колекції культового будинку Dior осінь-зима 2019/2020, який пройшов в музеї Родена 26 лютого. Першими побачити речі з нової колекції і особисто привітати Марію Грацію Кьюрі з черговим яскравим шоу прийшли Наталія Водянова і Антуан Арно, Каміла Коельо, Олівія Палермо, Єва Герцигова і безліч інших знаменитостей.

Американська підприємниця Олівія Палермо (instagram.com/Dior)

Китайсько-гонконгська модель Анджелабейбі (Анжела Ян Ін), фото: instagram.com/Dior

Топ-модель Кара Делевінь (фото: instagram.com/Dior)

Кара Делевінь, яка нещодавно стала обличчям нової лінійки декоративної косметики Dior, зрозуміло, шоу пропустити також не могла і зайняла почесне місце в першому ряду. До речі, образ вона підібрала неймовірно жіночний і не зовсім їй характерний: ніжно-рожеве плаття з оборками, човники, волосся, заплетене в косу... Можливо, того вимагає якраз контракт з будинком – адже вона рекламує нову лінію блисків #DiorAddict, де оспівується рожевий колір, але, тим не менш, він їй дуже до лиця!

Актриса Дженніфер Лоуренс (фото: instagram.com/Dior)

Була тут і ще одна посланниця модного дому – американська актриса Дженніфер Лоуренс, яка в минулому році стала обличчям рекламної кампанії нового аромату Dior Joy. Дівчина вибрала для показу стриману сукню до колін сірого кольору характерного для Dior силуету. Доповнили образ босоніжки з гострим носком і невисоким каблуком kitten heel. До речі, подібна модель була представлена і в новій колекції.

Карлі Клосс (фото: instagram.com/Dior)

Річ з нової колекції приміряла і супермодель Карлі Клосс. Дівчина вибрала для заходу брюки класичного крою, туфлі-човники, а також футболку з феміністичним гаслом Sisterhood Is Global. Дівчина виклала в своєму профілі кілька луків, фото зі своєю давньою подругою Дженніфер Лоуренс, також – з американською поетесою Робін Морган. До кадру вона зробила красномовну підпис: "Ця футболка натхненна Робін Морган – самобутнім автором, поетом і феміністкою".

Наталія Водянова і Антуан Арно (фото: instagram.com/Dior)

Італійська фехтувальниця-колясочниця Беатріче Віо (фото: instagram.com/Dior)

Модний блогер Каміла Коельо (фото: instagram.com/Dior)

Американська актриса і модель Катерина Грехем (фото: instagram.com/Dior)

Нагадаємо, що на показ Dior Наталія Водянова прийшла не тільки під руку з коханим Антуаном Арно, але також з молодшою сестрою Христиною.

Також відзначимо, що Кендалл Дженнер в еластичній білизні продемонструвала ідеальні вигини і пластику. Супермодель стала обличчям рекламного кампейна STUART WEITZMAN.