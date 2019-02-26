Ніжно і вишукано: Наталія Водянова вирушила на показ Dior із сестрою

Наталя Водянова з сестрою (фото: instagram.com/NataSupernova)

36-річна модель вирушила на показ із сестрою

Супермодель і філантроп Наталя Водянова не так часто, як раніше, виходить на подіум. Але зате на світських заходах вона часта гостя. Приміром, не так давно вона блищала на благодійному ярмарку Fabulous Fund Fair, яку організувала для збору коштів фонду "Оголені серця". Вона теж любить модні покази.

Стартував паризький Тиждень моди, і перше шоу, яке вона відвідала – Dior. У своїх численних сторіз модель показала процес зборів на подію, створення макіяжу, зачіски... Також багато уваги вона приділяла своїй сестрі Христині Кусакінійй, яка, по всій видимості, приїхала провідати Наталю в Парижі. Водянова поділилася спільними кадрами з кафе, прогулянок та інших моментів їх веселого проведення часу. А після сестри, тримаючись за руки, вирушили на показ.

"Давайте будемо відверті: це сестра, а не дочка", – жартома підписала один зі знімків Наталія, натякаючи, що її 22-річну сестру можуть переплутати з 12-річною Невою.

Наталя Водянова з сестрою Христиною (фото: instagram.com/NataSupernova)

Обидві дівчини вибрали вбрання в одній колірній гамі. Наталія наділа плісировану сукню відтінку "пильна троянда" з поздовжніми синіми смугами, доповнивши її чорними босоніжками, ніжно-зеленого відтінку сумочкою, золотими витонченими прикрасами і сонцезахисними окулярами. А Христина – коротке плаття з квітковими візерунками, а зверху накинула білий жакет.

Наталія Водянова з сестрою і коханим Антуаном Арно (фото: instagram.com/NataSupernova)

Водянова і Антуан Арно (фото: instagram.com/NataSupernova)

Дівчата фотографувалися, давали інтерв'ю і позували фотографам, а після вирушили на показ в Музей Родена. Не забула Наталія відзначити і дивовижні декорації, ексклюзивно розроблені для показу Dior AW 2019/2020 італійською художницею Бьянкою Пуччареллі Менне, відомою під псевдонімом Томасо Бінга.

До речі, пізніше компанію Наталії склав і її коханий – французький бізнесмен Антуан Арно.

Фото: instagram.com/NataSupernova

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