Солодкий сюрприз: Наталія Водянова похвалилася розкішним тортом на день народження

Наталя Водянова (фото: instagram.com/natasupernova)

Супермодель вже щосили святкує 37-річчя

День народження Наталії Водянової – мами 5-х дітей і коханої одного з найвпливовіших чоловіків Франції Антуана Арно, не може пройти без сюрпризів, безлічі гостей і різноманітних привітань. Так, на 35-річчя коханий чоловік влаштував грандіозну "червону" вечірку, в минулому році її буквально засипали подарунками. Напевно і свій 37-й день народження Наталія відсвяткує з розмахом і зі смаком.

І солодкі сюрпризи вже почали надходити!



Так, вона поділилася з численними фоловерами першими святковими кадрами. Розкішний шоколадний торт з макарунами, безе і свічкою – солодкий початок дня. Одягнена Наталя поки що вельми офіційно: строгий сірий костюм, блуза персикового відтінку, довгі сережки з перлами. Ніякого макіяжу і проста укладка.

"У моєму святковому костюмі", – жартівливо підписала фото модель.

Наталя Водянова отримала солодкий сюрприз на свій день народження (фото: instagram.com/natasupernova)

Що ж, можливо, Наталії належить сьогодні одна з численних зустрічей, які вже стали частиною її повсякденного життя. Але напевно пізніше вона порадує шанувальників і більш святковими нарядами.

До речі, останнім часом у Водянової було багато виходів у світ в стильних образах. Взяти хоча б розкішне золоте плаття з благодійної ярмарки Fabulous Fund Fair, ніжно-рожеве з показу Dior AW 2019/2020 або сексуальне чорне, в якому вона прийшла в посольство США в Парижі зі своїм коханим чоловіком – кожен з луків викликав хвилю захоплення у шанувальників і модних критиків.

Нагадаємо, Наталія Водянова і Антуан Арно разом вже близько восьми років. Пара виховує п'ятеро дітей: Лукаса, Неву і Віктора від першого шлюбу Наталії, а також двох загальних: Максима і Романа.

Зазначимо, раніше ми писали, які ж зіркові гості відвідали показ Dior в Парижі. В об'єктив потрапили Водянова і Арно, Карлі Клосс, Дженніфер Лоуренс і інші.