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Солодка парочка: Потап зізнався Каменських в коханні і влаштував романтичну велопрогулянку

Lite » Новини шоу-бізнесу 07.01.2020 - 20:42
Солодка парочка: Потап зізнався Каменських в коханні і влаштував романтичну велопрогулянку
Потап і Настя Каменських (фото: instagram.com/realpotap)

Репер не втомлюється говорити коханій дружині про свої почуття

Потап і Настя Каменських продовжують відпочивати в Мексиці. Навколишні пейзажі, що немов зійшли з картинки, океан, безтурботність і повний релакс під сонцем – ось щоденна програма закоханих. Пара намагається не просто лежати на пляжі, а активно проводити час. Так, вони вирушили на велопрогулянку.

Продюсер опублікував в Instagram яскраве фото, на якому разом з Настею зображений біля велосипеда. Пара вирушила на велопрогулянку по території готелю. Співачка для цієї ціли обрала легку і простору білосніжну сорочку-туніку і зручні спортивні сандалі. Потап одягнув білі шорти із "зірковим" принтом і комфортну сорочку, а також надів капелюх. До речі, схоже, на відпочинку він не розлучається з цим аксесуаром.

"Love you honey-bunny", - лагідно звернувся він до своєї дружини і зізнався їй у почуттях. Настя відповіла чоловіку взаємністю.

Солодка парочка: Потап зізнався Каменських в коханні і влаштував романтичну велопрогулянку

Потап і Настя Каменських (фото: instagram.com/realpotap)

В коментарях шанувальники зірок висловили захоплення не тільки з приводу мальовничого кадру, але і висловился про відносини пари.

  • Як же це круто - насолоджуватися один одним, не переховуючись
  • Солоденька парочка
  • Такі красиві
  • Милашки, добре відпочити
  • Блін, друзі, ну просто круто
  • Які ви красиві
  • Чудові
  • Настя Каменських просто красуня

Скріншот коментарів

До речі, Настя Каменських і Потап і не упустили можливості привітати шанувальників з Різдвом. Репер опублікував спільне фото з дружиною, яка тимчасово змінила імідж – в носі у співачки видно сережку у вигляді невеликого колечка. Також Настя одягнена у вже традиційне для неї міні, адже вона обожнює демонструвати стрункі форми. До речі, навіть на відпочинку пара не забуває про спорт, адже це їх спосіб життя.

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Новини України ПотапНастя Каменських
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