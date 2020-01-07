Солодка парочка: Потап зізнався Каменських в коханні і влаштував романтичну велопрогулянку

Потап і Настя Каменських (фото: instagram.com/realpotap)

Репер не втомлюється говорити коханій дружині про свої почуття

Потап і Настя Каменських продовжують відпочивати в Мексиці. Навколишні пейзажі, що немов зійшли з картинки, океан, безтурботність і повний релакс під сонцем – ось щоденна програма закоханих. Пара намагається не просто лежати на пляжі, а активно проводити час. Так, вони вирушили на велопрогулянку.

Продюсер опублікував в Instagram яскраве фото, на якому разом з Настею зображений біля велосипеда. Пара вирушила на велопрогулянку по території готелю. Співачка для цієї ціли обрала легку і простору білосніжну сорочку-туніку і зручні спортивні сандалі. Потап одягнув білі шорти із "зірковим" принтом і комфортну сорочку, а також надів капелюх. До речі, схоже, на відпочинку він не розлучається з цим аксесуаром.

"Love you honey-bunny", - лагідно звернувся він до своєї дружини і зізнався їй у почуттях. Настя відповіла чоловіку взаємністю.

Потап і Настя Каменських (фото: instagram.com/realpotap)

В коментарях шанувальники зірок висловили захоплення не тільки з приводу мальовничого кадру, але і висловился про відносини пари.

Як же це круто - насолоджуватися один одним, не переховуючись

Солоденька парочка

Такі красиві

Милашки, добре відпочити

Блін, друзі, ну просто круто

Які ви красиві

Чудові

Настя Каменських просто красуня

Скріншот коментарів

До речі, Настя Каменських і Потап і не упустили можливості привітати шанувальників з Різдвом. Репер опублікував спільне фото з дружиною, яка тимчасово змінила імідж – в носі у співачки видно сережку у вигляді невеликого колечка. Також Настя одягнена у вже традиційне для неї міні, адже вона обожнює демонструвати стрункі форми. До речі, навіть на відпочинку пара не забуває про спорт, адже це їх спосіб життя.