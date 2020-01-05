"Пара номер один": Потап і Каменських поділилися щастям на екзотичному курорті

Потап і Настя Каменських (фото: instagram.com/realpotap)

Артисти полетіли на екзотичний курорт

Потап і Настя Каменських після насичених новорічних трудових буднів вирішили надолужити згаяне і провести час удвох. На Новий рік репер полетів до Єгипту, залишивши кохану дружину одну, але вирішив реабілітуватися – пара відправилася на відпочинок в теплі країни. Першими фото Потап і Настя поділилися в Instagram.

Продюсер опублікував щасливий знімок з дружиною. Потап позує в капелюсі і улюбленій футболці з яскравим принтом (репер неодноразово з'являвся на фото в цьому одязі). На шиї у нього можна побачити намисто-чотки. Кокетлива Настя приклала до волосся велику квітка і притиснулася ближче до чоловіка. На ній – чорний атласний халат з мереживними вставками.

"Ідеальні дні почалися", - залишив продюсер обнадійливий і оптимістичний підпис.

Потап і Настя Каменських (фото: instagram.com/realpotap)

Шанувальники почали цікавитися, куди вирушили закохані. Одні припустили, що пара відпочиває на Сейшельських островах, інші ж думають, що Потап і Настя в Мексиці.

Які ж ви класні. Хорошого та продуктивного вам відпочинку

Які гарні. А де відпочиваєте?

Пара number one

Круте фото

Класні

Молодці хлопці, сама красива і сексуальна сімейна пара

Настюша як місцева красуня

Які красиві

Скріншот коментарів

Настя також не втрималася перед спокусою поділиться курортним луком. Вона опублікувала чорно-біле фото в капелюшку ( саме тому, в якому позував Потап) і халаті-туніці. У кадр потрапили стрункі голі ніжки артистки.

Настя Каменських (фото: instagram.com/kamenskux)

Нагадаємо, що син Потапа, Андрій полетів на зимові канікули в США. В Америці він гостює у рідного дядька з родиною. Тато хлопчика передав через нього привіт родичам екс-дружини.