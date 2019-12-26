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До невпізнання: схудлий Потап вразив спортивною фігурою і рельєфом

Lite » Новини шоу-бізнесу 26.12.2019 - 11:28
До невпізнання: схудлий Потап вразив спортивною фігурою і рельєфом
Фото: Потап (instagram.com realpotap)

Репер змінився буквально на очах

Потап слідом за своєю дружиною Настею Каменських всерйоз і надовго захопився спортом. Пара не пропускає тренувань навіть на відпочинку, а ранкові пробіжки аж до настання морозів стали для них звичною справою. Крім того, закохані постійно займаються в залі під чуйним керівництвом тренера Андрія Хомицкого. Наставник пишається результатами своїх зіркових підопічних, а вони з задоволенням демонструють своє перевтілення на публіці. Так, Потап і його тренер опублікували в Instagram однакові фото зі спортзалу.

Потап у футболці, шортах, кросівках і з наколінниками на ногах демонструє струнку подкачанную фігуру і сталеві біцепси. Поруч з ним зі спини зображений тренер, який показує відмінний рельєф.

"До змагань готові!" - підписав кадр Потап, заінтригувавши своєю заявою.

До невпізнання: схудлий Потап вразив спортивною фігурою і рельєфом

Фото: Потап з тенером Андрієм Хомицьким (instagram.com realpotap)

Підписники репера не змогли повірити своїм очам – преображення продюсера ошелешило коментаторів.

  • Добре схуд
  • Так тримати - плоский живіт на новий рік!
  • Правильно, дружині треба відповідати!
  • Схуд як!
  • Леха просто чемпіон
  • Як погарнішав, вау
  • Який крутій!
  • Так схуд
  • Скоро будеш як Містер Мускул
  • Потапчик молодчинка
  • Потап, боюся запитати, скільки ви скинули? Ви просто змінилися до невпізнання

Скріншот коментарів

Тренер Потапа також не втримався від компліментів на адресу свого цілеспрямованого і напористого підопічного.

"Я хотів додати, що пишаюсь тобою і твоїм відношенням до усього, чим ти займався. Скажу те, чого тобі точно ще ніколи ніхто не говорив. Ти дуже крутий чувак! Повний вперед, Леха!" - замотивировал репера його наставник.

Нагадаємо, що Настя Каменських показала тренування, яке допоможе стати володаркою попи, як у Кім.

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