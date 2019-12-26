До невпізнання: схудлий Потап вразив спортивною фігурою і рельєфом

Репер змінився буквально на очах
Потап слідом за своєю дружиною Настею Каменських всерйоз і надовго захопився спортом. Пара не пропускає тренувань навіть на відпочинку, а ранкові пробіжки аж до настання морозів стали для них звичною справою. Крім того, закохані постійно займаються в залі під чуйним керівництвом тренера Андрія Хомицкого. Наставник пишається результатами своїх зіркових підопічних, а вони з задоволенням демонструють своє перевтілення на публіці. Так, Потап і його тренер опублікували в Instagram однакові фото зі спортзалу.
Потап у футболці, шортах, кросівках і з наколінниками на ногах демонструє струнку подкачанную фігуру і сталеві біцепси. Поруч з ним зі спини зображений тренер, який показує відмінний рельєф.
"До змагань готові!" - підписав кадр Потап, заінтригувавши своєю заявою.
Фото: Потап з тенером Андрієм Хомицьким (instagram.com realpotap)
Підписники репера не змогли повірити своїм очам – преображення продюсера ошелешило коментаторів.
Скріншот коментарів
Тренер Потапа також не втримався від компліментів на адресу свого цілеспрямованого і напористого підопічного.
"Я хотів додати, що пишаюсь тобою і твоїм відношенням до усього, чим ти займався. Скажу те, чого тобі точно ще ніколи ніхто не говорив. Ти дуже крутий чувак! Повний вперед, Леха!" - замотивировал репера його наставник.
Нагадаємо, що Настя Каменських показала тренування, яке допоможе стати володаркою попи, як у Кім.