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"Люблю тебе": Потап з сином розчулили мережу сімейним святковим дуетом

Lite » Новини шоу-бізнесу 28.12.2019 - 18:37
"Люблю тебе": Потап з сином розчулили мережу сімейним святковим дуетом
Потап з сином (фото: instagram.com/realpotap)

Репер показав музичні таланти хлопчика

Потап радує шанувальників не тільки своїм зовнішнім перетворенням, адже за рік він помітно схуд і тримає себе у відмінній спортивній формі, але й душевними знімками з сином Андрієм. Хлопчик росте на радість татові талановитим і цілеспрямованим. Так, він вже працює в якості ведучого, а також активно займається спортом, знімає і монтує блоги. На новому відео в Instagram репер показав фрагмент святкового дуетного номеру з Андрієм.

Хлопчик в яскраво-жовтій толстовці грає на тамбурині, а його зірковий тато співає за кадром рядок з відомої новорічної пісні "Jingle Bells".

"Улюблений син полетів, але встиг заїхати до тата на студію. Я люблю тебе, синку, з наступаючими святами!!!" - привітав продюсер Андрія.

Підписники репера оцінили сімейний підряд, а також залишили компліменти для змужнілого красеня-сина репера. Також коментатори поцікавилися, куди саме поїхав 11-річний Андрій.

  • Як він у вас виріс, не впізнати
  • Крутий хлопчик
  • Обожнюю цього красеня
  • Супер
  • Це дуже навіть добре

    &quot;Люблю тебе&quot;: Потап з сином розчулили мережу сімейним святковим дуетом

    &quot;Люблю тебе&quot;: Потап з сином розчулили мережу сімейним святковим дуетом

    &quot;Люблю тебе&quot;: Потап з сином розчулили мережу сімейним святковим дуетом

    Скріншот коментарів

    Нагадаємо, що раніше Потап і його син душевно привітали колишню дружину репера і маму хлопчика, продюсера Ірину Горову. 20 грудня їй виповнилося 42 рік. Шанувальники артиста не раз зазначали, що Андрій зростає маминою копією.

    Потап, у свою чергу, опублікував черно-білий знімок з Іриною і побажав їй щастя. Тоді шанувальники артиста захопилися тим, що екс-подружжя навіть після розлучення зуміло зберегти теплі стосунки і взаємоповагу.

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    Новини України Потап
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