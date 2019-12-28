"Люблю тебе": Потап з сином розчулили мережу сімейним святковим дуетом

Потап з сином (фото: instagram.com/realpotap)

Репер показав музичні таланти хлопчика

Потап радує шанувальників не тільки своїм зовнішнім перетворенням, адже за рік він помітно схуд і тримає себе у відмінній спортивній формі, але й душевними знімками з сином Андрієм. Хлопчик росте на радість татові талановитим і цілеспрямованим. Так, він вже працює в якості ведучого, а також активно займається спортом, знімає і монтує блоги. На новому відео в Instagram репер показав фрагмент святкового дуетного номеру з Андрієм.

Хлопчик в яскраво-жовтій толстовці грає на тамбурині, а його зірковий тато співає за кадром рядок з відомої новорічної пісні "Jingle Bells".

"Улюблений син полетів, але встиг заїхати до тата на студію. Я люблю тебе, синку, з наступаючими святами!!!" - привітав продюсер Андрія.

Підписники репера оцінили сімейний підряд, а також залишили компліменти для змужнілого красеня-сина репера. Також коментатори поцікавилися, куди саме поїхав 11-річний Андрій.

Як він у вас виріс, не впізнати

Крутий хлопчик

Обожнюю цього красеня

Супер

Це дуже навіть добре

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що раніше Потап і його син душевно привітали колишню дружину репера і маму хлопчика, продюсера Ірину Горову. 20 грудня їй виповнилося 42 рік. Шанувальники артиста не раз зазначали, що Андрій зростає маминою копією.

Потап, у свою чергу, опублікував черно-білий знімок з Іриною і побажав їй щастя. Тоді шанувальники артиста захопилися тим, що екс-подружжя навіть після розлучення зуміло зберегти теплі стосунки і взаємоповагу.