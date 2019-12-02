Прийшла любов: Наталя Могилевська проговорилася, що її коханий з'явиться на новорічному концерті "Ніч суперхітів"

Наталя Могилевська (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Наталія ретельно приховує новий роман, але у шанувальників з'явилися припущення

Вже 4 грудня в столичному Палаці "Україна" відбудуться зйомки великого концерту - "Ніч Суперхітів", який телеканал "1+1" покаже у новорічні свята. На одній сцені зберуться найзатребуваніші зірки українського шоу-бізнесу, які виконають свої найяскравіші хіти 2019 року. Нещодавно стало відомо, що до артистів також доєднається співачка Наталя Могилевська, яка представляє на новорічному концерті свій головний хіт цього року - "Покохала".

"Покохала" - це головна пісня моєї осені, яка народилась неочікувано на студії. Спочатку я думала, що вона буде про маму, адже це перші слова тексту. Але відповідь з’явилася сама собою - я зрозуміла, що трек буде про те, що я покохала, а вже за два тижні після її написання в моє життя прийшло справжнє кохання. Тому саме її я виконаю на великому новорічному концерті "Ніч суперхітів", розкрию маленький секрет – я зіграю ще на фортепіано", - розповіла Наталя Могилевська.

Також співачка заінтригувала, обмовившись, що її коханий чоловік з’явиться на концерті: "Я тримаю у секреті свого коханого, але він приїде на концерт, щоб підтримати мене у цей важливий вечір".

Наталя розповіла, що ще декілька років тому у неї була цікава новорічна традиція: "Я завжди на Новий рік працюю на сцені, і для мене той факт, що 31 грудня - Новий рік не має великого значення. Раніше 30 листопада ми збиралися з друзями, з усією всією українською тусовкою і влаштовували дивовижне новорічне свято. До нас приходили всі гастролюючи артисти, адже кожен з нас 31 грудня працює".

Наталя Могилевська і Олександр Цимбалюк (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Нагадаємо, що цього літа Наталії Могилевськійй приписали роман з українським оперним співаком Олександром Цимбалюком. Артистів часто помічали разом, також вони проводили час на яхті з друзями. Влітку Наталія та Олександр представили першу дуетну пісню "Стереодень", яку виконали під час концерту на "Морвокзалі" в Одесі. При цьому пара не приховувала відчува на сцені! Шанувальники помітили, як ніжно Наталія та Олександр дивилися один на одного і обіймалися на сцені. А у фіналі співак дбайливо надів на Могилевську свій піджак.

Наталя Могилевська і Олександр Цимбалюк (фото: instagram.com/nataliya_mogilevskaya)

Також на глядачів чекають динамічні ритми від гурту "Время и Стекло", романтичний хіт від Олега Виника, запалить сцену популярний гурт THE HARDKISS, відома українська співачка NK подарує українсько-латиноамериканські мотиви, гурт DZIDZIO принесе багато сміху та гумору. Прима-балерина Національної Опери України, суддя "Танців з зірками" Катерина Кухар та прем'єр Олександр Стоянов втілять на сцені новорічну балетну казку. Виробництво проекту здійснюватимуть творці найрейтинговіших шоу "Танці з зірками" та "Голос країни" - команда великих розважальних проектів "1+1 Продакшн" під керівництвом Володимира Завадюка, а режисерами-постановниками стануть Наталія Лисенкова, Наталія Ровененська і Марія Григоращенко, чия частина перфомансу для популярної американської артистки Pink викликала світовий фурор.

Побачити яскраве новорічні шоу "Ніч Cуперхітів" наживо, можна купивши квитки на концерт, який відбудеться вже 4 грудня в Палаці "Україна". Поспішайте, квитків залишилось дуже мало. А телеверсія буде показана в ефірі телеканалу "1+1" на новорічні свята.