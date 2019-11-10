Суцільний позитив: промениста Ребрик розговорилася про свої уподобання в одязі

Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Ведуча поділилася щасливим розслабленим фото

Лілія Ребрик зізнається, що діти для неї - найкраща мотивація і рушійна сила. Завдяки своїм двом донечкам Діані і Поліні вона чудово виглядає і тримає себе в тонусі. Коханий чоловік вещущей, хореограф Андрій Дикий огортає її турботою та увагою – пара вміє підтримувати романтику і полум'я пристрасті у стосунках, не забувати, що вони не тільки тато з мамою, але і чоловік і жінка! Сімейні прогулянки і дозвілля "дикої сімейки" викликають незмінне розчулення у шанувальників, а своїми прекрасними сімейними традиціями Лілія залюбки ділиться вмережі.Так, вона розповіла про особливий дівочий "піжамний вихідний", який проводить з донечками. Тепер же вона підкорила ніжним розслабленим образом вихідного дня.

Теледіва опублікувала щасливе фото у затишному і вишуканому спортивному костюмі. Ведуча із задоволенням проводить теплий вихідний на природі і позує, сидячи на перилах дерев'яної альтанки. Вона показала чудеса балансу і рівноваги, в черговий раз продемонструвавши прекрасну фізичну форму.

"Проведіть свій вихідний із задоволенням! Які плани? Обожнюю тілесний колір на собі", - розсекретила вона власні уподобання в одязі.

Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Шанувальники підтвердили, що відтінки бежевого личать зіркціі не втрималися від компліментів.

Цей колір Вам дуже пасує

Ліля,щоб невдягнула, їй все пасує. Хороша позитивна людина!

Фото супер

Суцільний позитив

Красуня

Чарівна

Скріншот коментарів

Раніше Лілія не упустила можливості поділитися з підписницями секретом квітучого зовнішнього вигляду. Він підійде тим, хто не хоче витрачати багато часу на догляд, але, при цьому, підкорити оточуючих бадьорим і свіжим зовнішнім виглядом.

"Я навіть в салоні не завжди встигаю очі змити. Та і навіщо? Головне, щоб шкіра була очищена. Це Вам лайфхак від мене. Коли треба на вечір новенький макіяж: змили тончик, завдали масочку (якщо є під рукою), кремчик зволожуючий і свіжий тон. І Ві - богиня. А очі витримують макіяж і весь день, повірте!" - заявила ведуча.

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що Лілія Ребрик захопила розкішним образом в ефектному вечірньому туалеті по фігурі.