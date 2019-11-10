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Суцільний позитив: промениста Ребрик розговорилася про свої уподобання в одязі

Lite » Мода 10.11.2019 - 18:42
Суцільний позитив: промениста Ребрик розговорилася про свої уподобання в одязі
Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Ведуча поділилася щасливим розслабленим фото

Лілія Ребрик зізнається, що діти для неї - найкраща мотивація і рушійна сила. Завдяки своїм двом донечкам Діані і Поліні вона чудово виглядає і тримає себе в тонусі. Коханий чоловік вещущей, хореограф Андрій Дикий огортає її турботою та увагою – пара вміє підтримувати романтику і полум'я пристрасті у стосунках, не забувати, що вони не тільки тато з мамою, але і чоловік і жінка! Сімейні прогулянки і дозвілля "дикої сімейки" викликають незмінне розчулення у шанувальників, а своїми прекрасними сімейними традиціями Лілія залюбки ділиться вмережі.Так, вона розповіла про особливий дівочий "піжамний вихідний", який проводить з донечками. Тепер же вона підкорила ніжним розслабленим образом вихідного дня.

Теледіва опублікувала щасливе фото у затишному і вишуканому спортивному костюмі. Ведуча із задоволенням проводить теплий вихідний на природі і позує, сидячи на перилах дерев'яної альтанки. Вона показала чудеса балансу і рівноваги, в черговий раз продемонструвавши прекрасну фізичну форму.

"Проведіть свій вихідний із задоволенням! Які плани? Обожнюю тілесний колір на собі", - розсекретила вона власні уподобання в одязі.

Суцільний позитив: промениста Ребрик розговорилася про свої уподобання в одязі

Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Шанувальники підтвердили, що відтінки бежевого личать зіркціі не втрималися від компліментів.

  • Цей колір Вам дуже пасує
  • Ліля,щоб невдягнула, їй все пасує. Хороша позитивна людина!
  • Фото супер
  • Суцільний позитив
  • Красуня
  • Чарівна

Скріншот коментарів

Раніше Лілія не упустила можливості поділитися з підписницями секретом квітучого зовнішнього вигляду. Він підійде тим, хто не хоче витрачати багато часу на догляд, але, при цьому, підкорити оточуючих бадьорим і свіжим зовнішнім виглядом.

"Я навіть в салоні не завжди встигаю очі змити. Та і навіщо? Головне, щоб шкіра була очищена. Це Вам лайфхак від мене. Коли треба на вечір новенький макіяж: змили тончик, завдали масочку (якщо є під рукою), кремчик зволожуючий і свіжий тон. І Ві - богиня. А очі витримують макіяж і весь день, повірте!" - заявила ведуча.

Суцільний позитив: промениста Ребрик розговорилася про свої уподобання в одязі

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що Лілія Ребрик захопила розкішним образом в ефектному вечірньому туалеті по фігурі.

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Новини України Лілія Ребрик
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