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Яскрава і позитивна: Лілія Ребрик продемонструвала ефектний діловий лук

Lite » Новини шоу-бізнесу 11.11.2019 - 12:57
Яскрава і позитивна: Лілія Ребрик продемонструвала ефектний діловий лук
Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Ведуча приміряла стильний брючний костюм

Лілія Ребрик вміє чудово виглядати в будь-якій ситуації - навіть вдома у вихідний з маскою на обличчі, або ж під час сімейної прогулянки. А ось на роботі вона регулярно демонструє стильні і ефектні образи - артистка є ведучою ранкового шоу на каналі "Україна" і в кожному ефірі захоплює новим яскравим вбранням. Приміром, у дощовий ранок листопадового понеділка Лілія вибрала барвистий лук в діловому стилі.

Атмосферними фото телезірка поділилася на своїй сторінці в Instagram. Промениста Ребрик позувала в елегантному брючному костюмі рожевого кольору. Вона доповнила образ масивними сережками в тон наряду, а також наголосила на талії широким поясом.

Яскрава і позитивна: Лілія Ребрик продемонструвала ефектний діловий лук

Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

На одному з кадрів артистка відображена зі своїм співведучим Анатолієм Анатолічем. На всіх фото Лілія щасливо посміхається, просто-таки заряджає своїм невичерпним оптимізмом.

Яскрава і позитивна: Лілія Ребрик продемонструвала ефектний діловий лукЯскрава і позитивна: Лілія Ребрик продемонструвала ефектний діловий лук

Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

"За вікном у Києві з самого ранку злива, а в студії @ranok_ua тепло і затишно. Ми завжди готуємо для вас найактуальніші теми. І завжди дякуємо вам за те, що ви такі уважні та небайдужі, так активно реагуєте на наших сторінках в соцмережах... Які ще тими підняти у «Ранку з Україною»? Пишіть, обов'язково обговоримо. Ми завжди читаємо та дослухаємося до нашого глядача. Діловий стиль може бути яскравим і натхненним", - поділилася Ребрик.

Яскрава і позитивна: Лілія Ребрик продемонструвала ефектний діловий лук

Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Фоловерам теледіви її лук припав до душі, що вони і відзначили в коментарях.

  • Дуже прекрасний образ
  • Ви талант від бога ви квіточка чудові красуня добра
  • Гарно
  • Красуня
  • А настрій при цьому чудовий
  • Наряд бомбезний
  • Дуже гарна
  • Так злива
  • Дуже стильно

Яскрава і позитивна: Лілія Ребрик продемонструвала ефектний діловий лук

Скріншот коментарів (instagram.com/liliia.rebrik)

Нагадаємо, що Лілія Ребрик захопила розкішним образом в ефектному вечірньому туалеті по фігурі.

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