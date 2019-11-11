Яскрава і позитивна: Лілія Ребрик продемонструвала ефектний діловий лук

Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Ведуча приміряла стильний брючний костюм

Лілія Ребрик вміє чудово виглядати в будь-якій ситуації - навіть вдома у вихідний з маскою на обличчі, або ж під час сімейної прогулянки. А ось на роботі вона регулярно демонструє стильні і ефектні образи - артистка є ведучою ранкового шоу на каналі "Україна" і в кожному ефірі захоплює новим яскравим вбранням. Приміром, у дощовий ранок листопадового понеділка Лілія вибрала барвистий лук в діловому стилі.

Атмосферними фото телезірка поділилася на своїй сторінці в Instagram. Промениста Ребрик позувала в елегантному брючному костюмі рожевого кольору. Вона доповнила образ масивними сережками в тон наряду, а також наголосила на талії широким поясом.

Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

На одному з кадрів артистка відображена зі своїм співведучим Анатолієм Анатолічем. На всіх фото Лілія щасливо посміхається, просто-таки заряджає своїм невичерпним оптимізмом.

Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

"За вікном у Києві з самого ранку злива, а в студії @ranok_ua тепло і затишно. Ми завжди готуємо для вас найактуальніші теми. І завжди дякуємо вам за те, що ви такі уважні та небайдужі, так активно реагуєте на наших сторінках в соцмережах... Які ще тими підняти у «Ранку з Україною»? Пишіть, обов'язково обговоримо. Ми завжди читаємо та дослухаємося до нашого глядача. Діловий стиль може бути яскравим і натхненним", - поділилася Ребрик.

Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Фоловерам теледіви її лук припав до душі, що вони і відзначили в коментарях.

Дуже прекрасний образ

Ви талант від бога ви квіточка чудові красуня добра

Гарно

Красуня

А настрій при цьому чудовий

Наряд бомбезний

Дуже гарна

Так злива

Дуже стильно

Скріншот коментарів (instagram.com/liliia.rebrik)

Нагадаємо, що Лілія Ребрик захопила розкішним образом в ефектному вечірньому туалеті по фігурі.