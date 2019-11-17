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Солодка парочка: Лілія Ребрик зворушила фанів ніжністю з чоловіком

Lite » Новини шоу-бізнесу 17.11.2019 - 13:06
Солодка парочка: Лілія Ребрик зворушила фанів ніжністю з чоловіком
Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Стильна телеведуча вийшла в світ разом з чоловіком

Лілія Ребрик знає, як підібрати образ, щоб виглядати ефектно і стильно. Крім того, нещодавно ведуча дала дівчатам поради і навіть наочно продемонструвала, як правильно фотографуватися, якщо ви в короткій спідниці - з акцентом на ніжки, звичайно ж! Днями ж артистка зробила спільний вихід у світ разом з чоловіком Андрієм Диким - пара побувала на презентації серіалу "Папаньки 2", в якому Ліля знімалася.

Актриса і телеведуча поділилася на своїй сторінці в Instagram романтичним фото з коханим, яке викликало хвилю розчулення серед шанувальників "дикої сімейки". На знімку Андрій ніжно цілує дружину в щоку, а та щасливо посміхається.

"Ой. Гарного вечора", - прокоментувала милий кадр Лілія.

Солодка парочка: Лілія Ребрик зворушила фанів ніжністю з чоловіком

Фото: Лілія Ребрик з чоловіком (instagram.com/liliia.rebrik)

Ребрик з'явилася на заході в елегантній сукні-халаті бежевого кольору, підкресливши талію поясом.

Солодка парочка: Лілія Ребрик зворушила фанів ніжністю з чоловіком

Фото: Лілія Ребрик (instagram.com/liliia.rebrik)

Розчулені фолловери залишили багато теплих коментарів, захоплюючись цією "солодкою парочкою".

  • Дикусіки-любусіки!
  • Дикусічки мої. Ви найкращі.
  • Красиві,щасливі клас
  • Солодка парочка....
  • Зацілував вже чоловіче!!!!! Який молодець!!!!!
  • Обожнюю Вас...Щастя та здоров'я Вам та Вашій сім'ї
  • Які пупсики
  • Ви дуже класні! Бажаю здоров'я і щастя всій вашій родині!
  • УДАЧІ!!!!!
  • Які милі)

Солодка парочка: Лілія Ребрик зворушила фанів ніжністю з чоловіком

Скріншот коментарів (instagram.com/liliia.rebrik)

Раніше Лілія Ребрик розповіла, яким кольорам в одязі віддає перевагу.

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