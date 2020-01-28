Скільки всього: Леся Нікітюк поділилася літніми б'юті-лайфхаками

Розслаблений відпочинок в ОАЕ, який телеведуча Леся Нікітюк вирішила розбавити активними вправами в залі та на свіжому повітрі, триває і курортниця не забуває поділитися усіма цікавими подробицями відпустки.

Частий відпочинок і робота Лесі в жарких країнах, і Емірати не виняток, можуть доставити не тільки приємні моменти, але значно нашкодити шкірі знаменитості. Леді Ле можна побачити з інтенсивним засмагою весь рік і щоб убезпечити себе від страшних наслідків сонячних ванн, знаменитість користується великою кількістю захисних засобів.

В соцмережах вона поділилася з підписниками важливими відомостями про те, що носить з собою на пляж у великій пляжній солом'яній сумці, і виявилося, що Никитюк гарненько "озброєна" б'юті-засобами.

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

"Що у мене в пляжній сумочці?

1️. Крем ( захищає обличчя від сонця і від пігментації)

2. Крем для тіла SPF 50+

3️. Зволожуюча дымка

4. Лосьйон для ніг з кокосовим маслом і вітаміном Е ( хайлайтер плюс зволоження)

5. Масло для губ" - поділилася секретом Леся.

Підписники подякували за корисний екскурс по зоряній сумочці і зробили її господині масу приємних компліментів: