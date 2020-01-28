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Сколько всего: Леся Никитюк поделилась летними бьюти-лайфхаками

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Телеведущая не ленится брать все необходимое на пляж, поэтому ее кожа всегда в идеальном состоянии

Расслабленный отдых в ОАЭ, который телеведущая Леся Никитюк решила разбавить активными упражнениями в зале и на свежем воздухе, продолжается и курортница не забывает поделиться всеми интересными подробностями отпуска.

Частый отдых и работа Леси в жарких странах, и Эмираты не исключение, могут доставить не только приятные моменты, но значительно навредить состоянию кожи знаменитости. Леди Ле можно увидеть с интенсивным загаром круглый год и чтобы обезопасить себя от страшных последствий солнечных ванн, знаменитость пользуется большим количеством защитных средств.

В соцсетях она поделилась с подписчиками важными сведениями о том, что носит с собой на пляж в большой пляжной соломенной сумке, и оказалось, что Никитюк хорошенько "вооружена" бьюти-средствами.

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

"Что у меня в пляжной сумочке?
1️. Крем ( защищает лицо от солнца и от пигментации)
2. Крем для тела SPF 50+
3️. Увлажняющая дымка

4. Лосьон для ног с кокосовым маслом и витамином Е ( хайлайтер плюс увлажнение)
5. Масло для губ" - поделилась секретом Леся.

Подписчики поблагодарили за полезный экскурс по звездной сумочке и сделали ее хозяйке массу приятных комплиментов:

  • Очень полезный совет, спасибо всем пользуюсь, что есть у тебя в сумочке - ещё и экономно, как для меня
  • Бомбезна сумка, хочу собі таку
  • Ось чому так гарно виглядаєш
  • Ой, какая дама
  • Огооо, скільки всякого помістилося)))
  • Сумочка пляжная просто шикарная. Впрочем как и ее хозяйка
Напомним, недавно Леся Никитюк предстала в соблазнительном наряде "хищницы" и оголила плоский животик на радость фанам.
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