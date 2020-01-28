Сколько всего: Леся Никитюк поделилась летними бьюти-лайфхаками

Расслабленный отдых в ОАЭ, который телеведущая Леся Никитюк решила разбавить активными упражнениями в зале и на свежем воздухе, продолжается и курортница не забывает поделиться всеми интересными подробностями отпуска.

Частый отдых и работа Леси в жарких странах, и Эмираты не исключение, могут доставить не только приятные моменты, но значительно навредить состоянию кожи знаменитости. Леди Ле можно увидеть с интенсивным загаром круглый год и чтобы обезопасить себя от страшных последствий солнечных ванн, знаменитость пользуется большим количеством защитных средств.

В соцсетях она поделилась с подписчиками важными сведениями о том, что носит с собой на пляж в большой пляжной соломенной сумке, и оказалось, что Никитюк хорошенько "вооружена" бьюти-средствами.

Фото: Леся Никитюк (instagram.com/lesia_nikituk)

"Что у меня в пляжной сумочке?

1️. Крем ( защищает лицо от солнца и от пигментации)

2. Крем для тела SPF 50+

3️. Увлажняющая дымка

4. Лосьон для ног с кокосовым маслом и витамином Е ( хайлайтер плюс увлажнение)

5. Масло для губ" - поделилась секретом Леся.

Подписчики поблагодарили за полезный экскурс по звездной сумочке и сделали ее хозяйке массу приятных комплиментов: