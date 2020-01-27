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Леся Нікітюк засвітила плоский животик у облягаючому вбранні "хижачки"

Lite » Новини шоу-бізнесу 27.01.2020 - 12:36
Леся Нікітюк засвітила плоский животик у облягаючому вбранні "хижачки"
Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

Ведуча дегустує в ОАЕ місцеві делікатеси

Леся Нікітюк в Дубаї "вигулює" ефектні літні вбрання і купальники, а також не забуває розважати шанувальників кумедними фото та коментарями до них. Так, Леді Ле нещодавно продемонструвала помітно округлені "пишні" форми на пляжі, чим викликала бурхливу реакцію мережі. Косметичні процедури, релакс на пляжі і заняття спортом вона чергує з дегустацією місцевих делікатесів, що, втім, абсолютно не шкодить фігурі ведучої. А доказом цього стали нові кадри з участю Лесі.

На фото теледіва показала, як поєднує анімалістичні принти. В одному образі вона поєднала "леопардовий малюнок" і "зебру". Так Леді Ле вибрала облягаючу блузку-топ з "хижим" принтом, яка дозволила оголити плоский жиотик, і з'єднала її з лосинами. Вона доповнила образ для прогулянки маленькоюму текстильною плоскою сумочкою від шведського бренду GANNI в тон верху. З прикрас – золотий акуратний браслет і сонячні окуляри в модній оправі у формі "котячого ока".

В руках Леся тримає десерт в склянці, щедро усипаний різнобарвною солодкою крихтою. На одному з фото вона показала місцевий делікатес: еміратський варіант кави – напій із золотою крихтою.

Леся Нікітюк засвітила плоский животик у облягаючому вбранні &quot;хижачки&quot;

Леся Нікітюк засвітила плоский животик у облягаючому вбранні &quot;хижачки&quot;

Фото: Леся Нікітюк (instagram.com/lesia_nikituk)

"Delicious Abu-Dhabi", - залишила вона підпис під кадрами, що в перекладі означає "смачний Абу-Дабі". Більшості шанувальників сподобався курортний образ ведучої.

Леся Нікітюк засвітила плоский животик у облягаючому вбранні &quot;хижачки&quot;

Фото: кава із золотою крихтою (instagram.com/lesia_nikituk)

  • Ой, Леся яка ж ти гарненька!
  • Дуже гарна
  • Краса, Леся! А головне - з почуттям гумору!
  • Дуже красиво
  • Розумничка. Чарівна дівчина
  • Какия красуня!
  • На іншому фото схожа на Мер'єм Узерлі (Хюррем султан)
  • Леська, ти крута!
  • Ви дуже гарна
  • Завжди крутецька

Скріншот коментарів

Нагадаємо, що Лея Никитюк показала свій "спортивний марафон" в ОАЕ – ведуча освоює різні незвичайні види тренувань.

Попа як у Кім: Леся Нікітюк блиснула пружними сідницями на ефектному зимовому фото Без макіяжу і в міні: Леся Нікітюк захопила природною красою і стрункістю
Новини України Леся Нікітюк
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