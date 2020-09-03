Сама чарівність: Джамала підкорила стильним повсякденним луком в платті в горох

Співачка зізналася, що мріє про відпустку
Після сімейної відпустки в Туреччині з чоловіком і двома синами Джамала повернулася до активної роботи і вже встигла дати пару виступів. А щоб зробити невеликий перепочинок, вона навідується в кафе чоловіка, де ласує кавою і трохи відпочиває.
Днями співачка влаштувала собі таку вилазку, а заодно і похвалилася стильним повсякденним образом і більш стрункою фігурою. Зірка поділилася в Instagram атмосферними кадрами на літній терасі.
Джамала позує в ефектному бежевому платті міді в горошок з глибоким вирізом на грудях. Артистка доповнила лук чорною поясною сумкою і темними окулярами, а волосся залишила розпущеним.
У підпису виконавиця зізналася, що вже дуже хоче знову у відпустку.
"Як захотілося у відпустку і на ручки. Вип'ю просто холодної кави, може, полегшає", - написала співачка.
Джамала зачарувала стильним літнім вбранням в горох (фото: instagram.com/jamalajaaa)
Фолловери почали підбадьорювати Джамалу і залишати компліменти її вбранню і красі.
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Раніше Джамала відверто розповіла про виховання синів і труднощі, з якими вона зіткнулася.
А ще Джамала зворушила ніжними кадрами з чоловіком і синами з сімейній фотосесії.