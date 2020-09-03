Сама чарівність: Джамала підкорила стильним повсякденним луком в платті в горох

Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Співачка зізналася, що мріє про відпустку

Після сімейної відпустки в Туреччині з чоловіком і двома синами Джамала повернулася до активної роботи і вже встигла дати пару виступів. А щоб зробити невеликий перепочинок, вона навідується в кафе чоловіка, де ласує кавою і трохи відпочиває.

Днями співачка влаштувала собі таку вилазку, а заодно і похвалилася стильним повсякденним образом і більш стрункою фігурою. Зірка поділилася в Instagram атмосферними кадрами на літній терасі.

Джамала позує в ефектному бежевому платті міді в горошок з глибоким вирізом на грудях. Артистка доповнила лук чорною поясною сумкою і темними окулярами, а волосся залишила розпущеним.

У підпису виконавиця зізналася, що вже дуже хоче знову у відпустку.

"Як захотілося у відпустку і на ручки. Вип'ю просто холодної кави, може, полегшає", - написала співачка.

Джамала зачарувала стильним літнім вбранням в горох (фото: instagram.com/jamalajaaa)

Фолловери почали підбадьорювати Джамалу і залишати компліменти її вбранню і красі.

Сонечко Джа. так люблю цю першу затишну Такаву. Тримаємося, все добре буде! Скоро Новий рік, а там знову весна і літо

Красотулька !

Яке гарне плаття. Яка гарна Джамала

Так люблю тебе в сукеночках!!!))) Така красуня мені ти в них

Дуже гарна в такій сукеночці!

Яка ви хороша

а що ви такого смачненьке п'єте? На каву не схоже ,самій захотілося випити

Наша улюблена. Не сумуйте, Ви ж сонечко, Ви зігріваєте душу

Скріншот коментарів

Раніше Джамала відверто розповіла про виховання синів і труднощі, з якими вона зіткнулася.

А ще Джамала зворушила ніжними кадрами з чоловіком і синами з сімейній фотосесії.