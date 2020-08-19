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Материнство їй до лиця: Джамала зворушила ніжними кадрами з чоловіком і синами

Середа 19 серпня 2020 10:39
Материнство їй до лиця: Джамала зворушила ніжними кадрами з чоловіком і синами
Джамала (фото: instagram.com/jamalajaaa)
Автор: Марина Настевич

Співачка з чоловіком відзначають 2 місяці молодшого синочка

Джамала зовсім недавно стала мамою вдруге - однак енергійна співачка не сидить на місці. Вона швидко повернула собі форму, знову почала працювати і вже навіть встигла злітати на відпочинок до Туреччини разом з чоловіком та двома синами. Зіркова матуся з трепетом спостерігає, як росте і розвивається молодший синочок Селім-Гірай, якому 19 серпня виповнилося два місяці.

В честь цього артистка поділилася в мережі неймовірно ніжними сімейними кадрами з чоловіком і дітьми. На фото чоловік Джамали Бекір тримає на руках старшого сина, дворічного Еміра-Рахмана, а сама виконавиця новонародженого малюка.

Материнство їй до лиця: Джамала зворушила ніжними кадрами з чоловіком і синами

Материнство їй до лиця: Джамала зворушила ніжними кадрами з чоловіком і синами

Всі вони одягнені в одяг світлих тонів - так, співачка позує у довгій сукні вільного крою ніжно-рожевого кольору. Її волосся укладене красивими локонами, а на обличчі макіяж з акцентом на очі. Джамала поділилася, чому стала відзначати кожен місяць життя синочка.

Материнство їй до лиця: Джамала зворушила ніжними кадрами з чоловіком і синамиМатеринство їй до лиця: Джамала зворушила ніжними кадрами з чоловіком і синами

Джамала підкорила ніжними фото з чоловіком і двома синами (фото: instagram.com/jamalajaaa)

"Раніше, коли у мене не було моїх двох хлопчиків, я не розуміла, чому батьки святкують кожен місяць життя новонародженого - "нам два місяці, нам шість місяців і т. д." А тепер розумію! Адже так виразно, такі разючі зміни, як в перші дні, перші тижні і перші місяці, ти й не помітиш. На очах у тебе виростає людина...

Це дуже схоже на ефект таймлапс, так на каналі Discovery в сповільненій зйомці показують, як розпускається квітка. Людина змінюється, розкривається у тебе на очах. Це настільки унікальна подія. Ти розумієш, чому тобі хочеться відзначити саме цей місяць! Він більше ніколи не повториться, наступний буде іншим. Сьогодні святкуємо два!" - зворушливо написала артистка.

Користувачі мережі засипали сімейство зворушеними і душевними коментарями.

  • Чудові дітки, чудовий текст! Опис дорослішання малюків незрівнянне!
  • Дуже красиво
  • Хай ростуть здорові і щасливі на радість батькам!
  • Неможливо красиві!
  • З "ювілеєм". Вам материнство дуже до лиця
  • Ви прекрасні
  • Які гарненькі дітки, яка гарна родина. Вітаю, ростите здоровенькими і щасливими
  • Вітаю тебе, красуня мама! Дуже добре тебе розумію! Будьте всі здорові і щасливі!!!
  • Чарівні
  • Нехай ваш богатир росте здоровенький і щасливий!!!

Материнство їй до лиця: Джамала зворушила ніжними кадрами з чоловіком і синамиМатеринство їй до лиця: Джамала зворушила ніжними кадрами з чоловіком і синами

Скріншот коментарів

Нагадаємо, Джамала в прозорому тренчі викликала фурор чарівною ніжністю на ефектних фото в саду.

Раніше Джамала поділилася милими фото з прогулянки з новонародженим сином Селім-Гіраєм.

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