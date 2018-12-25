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Сказала "так": 45-річна Хайді Клум виходить заміж за молодого музиканта

Lite » Зірки 25.12.2018 - 17:10
Сказала "так": 45-річна Хайді Клум виходить заміж за молодого музиканта
Фото: Хайді Клум і Тому Каулиц (instagram.com/heidiklum)

Німецьку супермодель не бентежить 17-річна різниця у віці

Німецька супермодель зі світовим ім'ям Хайді Клум зібралась під вінець. Обранцем 45-річної красуні став 29-річний гітарист Tokio Hotel Том Каулітц. Про свої заручини знаменитість повідомила на сторінці в Instagram.

На атмосферному чорно-білому портретному фото зображені усміхнений наречений і наречена, причому модель з гордістю демонструє на безіменному пальці обручку.

"Я сказала "так", – говорить лаконічний, але промовистий підпис до зображення.

Сказала &quot;так&quot;: 45-річна Хайді Клум виходить заміж за молодого музиканта

Фото: Хайді Клум і Том Каулітц (instagram.com/heidiklum)

Цікаво, що чутки про роман супермоделі і музиканта почалися ще в березні цього року. Тоді їх застукали біля одного з нью-йоркських ресторанів. 17-річна різниця у віці пару анітрохи не бентежить. Більше того, Хайді зазначає, що не надає значення пересудам за спиною, адже зайві хвилювання тільки додають зморшки на обличчі.

Раніше стало відомо про те, що співачка Майлі Сайрус і актор Ліам Хемсворт таємно одружилися. Фото з закритої церемонії випадково потрапили в мережу після публікації кадрів одним із гостей.

Також українська телеведуча Леся Нікітюк спровокувала чутки про швидке заміжжя, "блиснувши" обручкою на пальці під час відпочинку та лікування у Туреччині. Шанувальники тут же почали цікавитися змінами на особистому фронті знаменитості.

Крім того, зв'язала себе узами шлюбу і українська співачка Міка Ньютон. Торжество відбулося в США, де вона живе і будує кар'єру в останні роки.

Відео: РБК-Україна

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