Свершилось: Майли Сайрус тайком вышла замуж за Лиама Хемсворта (фото)

Фото: Майли Сайрус и Лиам Хемсворт (коллаж: LITE)

Певица и актер отметили это событие в тесном кругу

Известная американская певица Майли Сайрус тайно связала себя узами брака с популярным голливудским актером и давним возлюбленным Лиамом Хемсвортом. Соотвествующие фото появились в Instagram одного из гостей торжества и тут же утекли в сеть.

На снимке Лиам в классическом черном костюме и Майли в белом свадебном платье разрезают свадебный торт. В коротком видео показано, как жених со свидетелями участвуют в одном из традиционных американских свадебных развлечений – пьют спиртное из рюмок, стоящих на лыже.

Фото: (instagram.com/conradjackcarr)

На заднем фоне отчетливо видно праздничные шары с буквами "Мистер" и "Миссис", что только подтверждает догадки о том, что вечеринка посвящена свадьбе знаменитостей.

Фото: (instagram.com/conradjackcarr)

Судя по всему, вечеринка была закрытой, а в качестве гостей присутствовали только самые близкие. Фото со странице одного из инсайдеров, поделившимся ими в сети, быстро исчезло, но западные СМИ успели их опубликовать в сети.

Фото: (instagram.com/conradjackcarr)

Ранее Майли Сайрус эпатировала сеть видео, на котором красуется без белья. Сквозь тонкую ткань гольфа отчетливо видны детали ее обнаженной груди.

Также в интернет попали фото полностью обнаженной Майли Сайрус, сделанные еще в 2015 году для одного их глянцевых журналов.

Кроме того, Майли Сайрус в Киеве сняла новый клип. Локацией стал Дарницкий мост, котрый пришлось перекрыть на двое суток.

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Видео: РБК-Украина