"Дуже красива": дружина MONATIK'а похвалилася спокусливою фігурою в купальнику

Популярний український артист Дмитро Монатік, він же MONATIK, насолоджується довгоочікуваною відпусткою з сім'єю - разом з дружиною Іриною і двома синами він полетів до океану на райські Мальдівські острови. Там вони відсвяткували третій день народження молодшенького Платона, в честь чого співак вперше показав в мережі обличчя хлопчика - до цього вони знімали дітей тільки зі спини. Правда, на цьому знімку він ще зовсім малюк, але головне, що початок покладено!

Ірина також із задоволенням ділиться барвистими кадрами із відпочинку. На свіжих фото в своєму Instagram мама двох дітей романтично позувала серед пальм в чорному цілісному купальнику, демонструючи спокусливу фігуру. В якості декорації вона обрала спеціальну рамку, встановлену в мальовничому куточку острова. Дружина артиста зробила кілька знімків, приймаючи ефектні пози.

"Занадто багато чудових місць для «Фото на пам'ять»...Красиво, неможливо красиво навколо.." - поділилася щаслива дівчина.

Фото: Ірина Монатік на Мальдівах (instagram.com/irinamonatik)

Трохи пізніше вона виклала ще один яскравий кадр, на якому йде босоніж по дерев'яному пірсу, одягнена у вільне помаранчеве плаття. Панорама за спиною Ірини просто захоплює дух!

"За всю відпустку ні разу не взувалися ..тотальне перезавантаження. найкраща сукня для відпочинку", - зазначила вона.

Фото: Ірина Монатік на Мальдівах (instagram.com/irinamonatik)

Дмитро не зміг втриматися і залишив під жаркими фото дружини смайлики у вигляді вогню.

Фолловери Ірини розсипалися в компліментах, відзначаючи розкішну фігуру мами двох дітей і красу навколо.

Яка гарна

Супер мама

Дуже красиво! А де?

Це ви Ірина дуже чудова, Ну і місце теж гарне)))) так гаряче

Сильно гарна

Взу

Іриша, ви вогонь

Ваааааууу!!! Іринка!!!

Така задоволена і щаслива

Неймовірно красиво

найкрасивіша жінка найкрасивішого чоловіка

Красуня

Скріншот коментарів (instagram.com/irinamonatik)

Раніше MONATIK розчулив мережу барвистими фото з сімейного відпочинку серед райських тропічних пейзажів.