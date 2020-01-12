Найкраще в житті: MONATIK показав обличчя молодшого синочка в день його народження

Дмитро Монатік (фото: instagram.com/monatik_official)

Співак і його дружина зворушливо привітали Платона з днем народження

MONATIK (Дмитро Монатік) після тривалого американського туру вирішив почати рік разом з родиною у теплих краях на екзотичному курорті. Співак зізнається, що сумує за синами Данилом і Платоном, якщо довго не бачить своїх улюблених хлопчиків, тому намагається по можливості брати їх з собою в поїздки, а понеділок він давно оголосив сімейним днем і намагається завжди дотримуватися цієї прекрасної традиції. Раніше артист повністю не показував синів і фотографував їх тільки зі спини. Але прийшов час все виправити. Дмитро вперше показав обличчя молодшого хлопчика, Платона, який 12 січня святкує свій день народження.

Правда, на знімку хлопчик зовсім маленький,ще немовля. Дбайливий тато акуратно і зворушливо тримає його на руках і посміхається – Платон розплився в щасливій усмішці у відповідь. Співак з трепетом розповів про сина і його захоплення. Виявилося, хлопчик обожнює динозаврів і все, що з ними пов'язано, а також, як і зірковий тато, любить Черепашок - ніндзя.

"Як же швидко летить час. Ще вчора ти був таким. Спостерігав за братом, який тільки-тільки навчився ходити і дивувався його швидкості. Весь час вимагав того, чого не міг пояснити, і тому постійно розробляв свої зв'язки і наші перетинки... дуууже голосно. Але без сліз... саме вимагав, і тим самим розчулював, посміхав, як і сьогодні. Єдине, тепер все простіше, адже ти дуже швидко бігаєш, плаваєш, пірнаєш, веселишь нас всіх, пародіюєш тиранозавра безперервно, потім Лева, потім Леонардо, потім артиста з мікрофоном у руках і знаєш мінімум 100, таких необхідних, слів", - зізнався MONATIK.

Дмитро Монатік з молодшим сином (фото: instagram.com/monatik_official)

Хлопчик святкує триріччя, а його братові Дані – 4 роки, і старший уже почав цікавитися, чому тато не показує його обличчя на знімках. Тоді Дмитро вирішив, що настав час познайомити світ з синами ближче.

"Даня (старшенький, якому 4) нещодавно запитав: "Тату, чому ми спиною на цих фотках?", а я ж і в його 4-річчя так хотів ділитися щастям, але тоді ще ви (малі) не дивилися мій Инстаграмм і не ставили питаннь про це. Так ось, ви з братом, вже можу впевнено сказати, найкраще, що могло в мене вийти у житті, з мамою звичайно. З днем народження, наш меншенький", - зворушливо закінчив він свою промову.

Ірина та Дмитро Монатік з синами (Фото: instagram.com/irinamonatik)

Дружина співака, Ірина, також вирішила публічно привітати сина зі святом. Вона опублікувала зворушливе сімейне фото із чоловіком і дітьми в променях сонця на березі океану, а потім показала, як її улюблені чоловіки біжать по пляжу. На всіх фото сини співачка все так само відображені зі спини.

Дмитро Монатік з синами (Фото: instagram.com/irinamonatik)

"Ти змінив долі всієї нашої родини. Діти - це найбільше чудо, найдорожчий дарунок, що назавжди змінює ваше життя. Тепер кожен день має ТАКИЙ ЗМІСТ, ТАКЕ ЩАСТЯ і всі ці недоспанні ночі, переживання, страхи ... - це така дрібниця в порівнянні з Вселенською любов'ю і мотивацію, яку Ви нам даруєте", - підписала вона душевні фото в райському місці.

Раніше MONATIK розчулив мережу барвистими фото з сімейного відпочинку серед райських тропічних пейзажів.