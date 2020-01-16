"Сильно красивая": жена MONATIK'а похвасталась соблазнительной фигурой в купальнике

Популярный украинский артист Дмитрий Монатик, он же MONATIK, наслаждается долгожданным отпуском с семьей - вместе с женой Ириной и двумя сыновьями он улетел к океану на райские Мальдивские острова. Там они отпраздновали третий день рождения младшенького Платона, в честь чего певец впервые показал в сети лицо мальчика - до этого они снимали детей только со спины. Правда, на этом снимке он совсем еще малыш, но главное, что начало положено!

Ирина также с удовольствием делится красочными кадрами с отдыха. На свежих фото в своем Instagram мама двоих детей романтично позировала среди пальм в черном цельном купальнике, демонстрируя соблазнительную фигуру. В качестве декорации она выбрала специальную рамку, установленную в живописном уголке острова. Супруга артиста сделала несколько снимков, принимая эффектные позы.

"Слишком много восхитительных мест для «Фото на память»...Красиво, невозможно красиво вокруг.. " - поделилась счастливая девушка.

Фото: Ирина Монатик на Мальдивах (instagram.com/irinamonatik)

Чуть позже она выложила еще один красочный кадр, на котором идет босиком по деревянному пирсу, одетая в свободное оранжевое платье. Панорама за спиной Ирины просто захватывает дух!

"За весь отпуск ни разу не обулись ..тотальная перезагрузка. лучшее платье для отдыха", - отметила она.

Фото: Ирина Монатик на Мальдивах (instagram.com/irinamonatik)

Дмитрий не смог удержаться и оставил под жаркими фото жены смайлики в виде огня.

Фолловеры Ирины рассыпались в комплиментах, отмечая роскошную фигуру мамы двоих детей и красоту вокруг.

Какая красивая

Супер мама

Очень красиво! А где?

Это вы Ирина очень восхитительна, Ну и место тоже красивое)))) так горяча

Сильно красивая

Воу

Ириша, вы огонь

Ваааааууу!!! Ириша!!!

Такая довольная и счастливая

Невероятно красиво

Самая красивая женщина самого красивого мужчины

Красотка

Скриншот комментариев (instagram.com/irinamonatik)

Ранее MONATIK умилил сеть красочными фото с семейного отдыха среди райских тропических пейзажей.