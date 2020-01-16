"Сильно красивая": жена MONATIK'а похвасталась соблазнительной фигурой в купальнике

Звездная пара вместе с детьми отдыхает на Мальдивах
Популярный украинский артист Дмитрий Монатик, он же MONATIK, наслаждается долгожданным отпуском с семьей - вместе с женой Ириной и двумя сыновьями он улетел к океану на райские Мальдивские острова. Там они отпраздновали третий день рождения младшенького Платона, в честь чего певец впервые показал в сети лицо мальчика - до этого они снимали детей только со спины. Правда, на этом снимке он совсем еще малыш, но главное, что начало положено!
Ирина также с удовольствием делится красочными кадрами с отдыха. На свежих фото в своем Instagram мама двоих детей романтично позировала среди пальм в черном цельном купальнике, демонстрируя соблазнительную фигуру. В качестве декорации она выбрала специальную рамку, установленную в живописном уголке острова. Супруга артиста сделала несколько снимков, принимая эффектные позы.
"Слишком много восхитительных мест для «Фото на память»...Красиво, невозможно красиво вокруг.. " - поделилась счастливая девушка.
Фото: Ирина Монатик на Мальдивах (instagram.com/irinamonatik)
Чуть позже она выложила еще один красочный кадр, на котором идет босиком по деревянному пирсу, одетая в свободное оранжевое платье. Панорама за спиной Ирины просто захватывает дух!
"За весь отпуск ни разу не обулись ..тотальная перезагрузка. лучшее платье для отдыха", - отметила она.
Фото: Ирина Монатик на Мальдивах (instagram.com/irinamonatik)
Дмитрий не смог удержаться и оставил под жаркими фото жены смайлики в виде огня.
Фолловеры Ирины рассыпались в комплиментах, отмечая роскошную фигуру мамы двоих детей и красоту вокруг.
Скриншот комментариев (instagram.com/irinamonatik)
Ранее MONATIK умилил сеть красочными фото с семейного отдыха среди райских тропических пейзажей.