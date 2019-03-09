Сила жінки: Наомі Кемпбелл в ефектному образі виконала важливу місію

Топ-модель прибула в Африку заради важливої події

48-летняя супермодель Наоми Кэмпелл по-прежнему остается желанной гостей модных показов ведущих Домов и с удовольствием выходит на подиум во время Недели мод. Так, в Париже она дефилировала в наряде Valentino из коллекции осень-зима 2019/20. Но интересы манекенщицы не ограничиваются не только fashion-индустрией. Так, она стала гостьей саммита Forbes Woman Africa в Дурбане, о чем сообщила в Instagram.

Фэшн-дива невероятно вдохновилась докладами более 500 участниц мероприятия, напрямую связанными с развитием африканского континента. Да и сама Наоми произнесла перед собравшимися мотивационную речь.

"Сегодня я имела удовольствие послушать выступления более 500 прекрасных женщин из разных слоев общества на саммите Forbes Woman Africa в Дурбане, Южная Африка. Их истории были не только стали вдохновляющими и глубокими, но и были ярким напоминанием обо всех важных вещах, которые этот континент может предложить", - поделилась своим впечатлением она.

Наоми Кэмпбелл (фото: instagram.com/Naomi)

Наоми Кэмпбелл (фото: instagram.com/trevor_stuurman)

Для такой важной миссии Наоми выбрала эффектное платье без бретелей от MARIANNE FASSLER – одного из ведущих брендов Южной Африки, и дополнила образ ярким тюрбаном.

Наоми Кэмпбелл (фото: instagram.com/forbeswomanafrica)

Ранее Наоми Кэмпбелл удивила резкой сменой образа, появившись на вечеринке номинантов премии LVMH Prize с новой прической – идеальным бобом с челкой.

К слову, "черная пантера" Наоми Кэмпбелл украсила обложку и страницы мартовского номера британского журнала Vogue.