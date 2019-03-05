Чорно-білий лебідь: 48-річна Наомі Кемпбелл вразила стильним образом на показі Valentino

Наомі Кемпбелл (фото: instagram.com/naomi)

Супермодель 90-х відвідала показ одного П'єрпаоло Піччолі

В Парижі блищить Тиждень моди, а разом з ним — зіркові гості показів. Так, 4 березня у визнаній столиці моди пройшов показ всесвітньо відомого будинку моди Valentino сезону осінь-зима 2019/20. Показ улюбленого бренду також відвідала іменита супермодель 90-х Наомі Кемпбелл, яка раніше ошаршила різкою зміною іміджу. 48-річна fashion-діва продемонструвала розкішний образ і не менш розкішну спортивну фігуру.

Наомі і креативний директор Valentino П'єрпаоло Піччолі — давні друзі. При цьому Наомі дефелировала під час недавнього шоу бренду. Тому її поява на показі в рамках паризького тижня моди була очікуваною. Звичайно ж, на новий показ друга Наомі Кемпбелл наділа елегантне чорно-біле плаття Valentino колекції Pre-Fall 2019. Показ цієї колекції пройшов восени 2018 року.

Наомі Кемпбелл на показі Valentino осінь-зима 2019/20 (фото: instagram.com/naomi)

Шанувальники Наомі поспішили прокоментувати її новий образ:

"Просто богиня"

"Чудова"

"Сама досконалість"

"Ікона стилю! Завжди нею була і залишаєшся"

"Супер стильна. Втім, як завжди"

Наомі Кемпбелл на показі Valentino осінь-зима 2019/20 (фото: instagram.com/naomi)

Плаття Valentino Pre-Fall 2019

Нагадаємо, раніше Наомі Кемпбелл блищить на вечірці Vanity Fair в честь Оскар 2019.

Також відверта Наомі Кемпбелл прикрасила обкладинку березневого номера Vogue.