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Чорно-білий лебідь: 48-річна Наомі Кемпбелл вразила стильним образом на показі Valentino

Lite » Мода 05.03.2019 - 13:57
Чорно-білий лебідь: 48-річна Наомі Кемпбелл вразила стильним образом на показі Valentino
Наомі Кемпбелл (фото: instagram.com/naomi)

Супермодель 90-х відвідала показ одного П'єрпаоло Піччолі

В Парижі блищить Тиждень моди, а разом з ним — зіркові гості показів. Так, 4 березня у визнаній столиці моди пройшов показ всесвітньо відомого будинку моди Valentino сезону осінь-зима 2019/20. Показ улюбленого бренду також відвідала іменита супермодель 90-х Наомі Кемпбелл, яка раніше ошаршила різкою зміною іміджу. 48-річна fashion-діва продемонструвала розкішний образ і не менш розкішну спортивну фігуру.

Наомі і креативний директор Valentino П'єрпаоло Піччолі — давні друзі. При цьому Наомі дефелировала під час недавнього шоу бренду. Тому її поява на показі в рамках паризького тижня моди була очікуваною. Звичайно ж, на новий показ друга Наомі Кемпбелл наділа елегантне чорно-біле плаття Valentino колекції Pre-Fall 2019. Показ цієї колекції пройшов восени 2018 року.

Наомі Кемпбелл

Наомі Кемпбелл на показі Valentino осінь-зима 2019/20 (фото: instagram.com/naomi)

Шанувальники Наомі поспішили прокоментувати її новий образ:

  • "Просто богиня"
  • "Чудова"
  • "Сама досконалість"
  • "Ікона стилю! Завжди нею була і залишаєшся"
  • "Супер стильна. Втім, як завжди"

Чорно-білий лебідь: 48-річна Наомі Кемпбелл вразила стильним образом на показі Valentino

Чорно-білий лебідь: 48-річна Наомі Кемпбелл вразила стильним образом на показі Valentino

Наомі Кемпбелл на показі Valentino осінь-зима 2019/20 (фото: instagram.com/naomi)

Чорно-білий лебідь: 48-річна Наомі Кемпбелл вразила стильним образом на показі Valentino

Плаття Valentino Pre-Fall 2019

Нагадаємо, раніше Наомі Кемпбелл блищить на вечірці Vanity Fair в честь Оскар 2019.

Також відверта Наомі Кемпбелл прикрасила обкладинку березневого номера Vogue.

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