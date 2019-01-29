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Відверта Наомі Кемпбелл прикрасила обкладинку березневого номера Vogue

Lite » Мода 29.01.2019 - 10:38
Відверта Наомі Кемпбелл прикрасила обкладинку березневого номера Vogue
Наомі Кемпбелл (фото: instagram.com/Naomi)

Топ-модель з'явилася в повітряному платті від Burberry

48-річна "чорна пантера" Наомі Кемпбелл прикрасила собою обкладинку британського випуску популярного глянцю — тривимірний портрет топ-моделі буде красуватися на обкладинці березневого номера 2019. Відповідні знімки з'явилися на instagram-сторінці fashion-видання.

При цьому наголошується, що для модної фотозйомки редактори видання вибрали для Наомі повітряну коралову сукню від Burberry, а також діамантові сережки De Beers.

Наомі Кемпбелл на обкладинці British Vogue

Тривимірна Наомі Кемпбелл на обкладинці British Vogue (фото: instagram.com/BritishVogue)

"Рідко хто так довго перебував під непохитним поглядом софітів, як Наомі — одна з небагатьох моделей, відомих настільки, щоб їх називали виключно по імені", — пишуть на сторінці глянцю.

Наомі Кемпбелл

Наомі Кемпбелл

Розкішна Наомі Кемпбелл з'явиться в березневому випуску британського Vogue (фото: instagram.com/BritishVogue)

Нагадаємо, раніше британська топ-модель відвідала Тиждень чоловічої моди в Парижі, зокрема — показ свого улюбленого бренду Louis Vuitton. При цьому для відвідування світського заходу Наомі вибрала досить незвичайний образ. Кемпбелл засвітилася з густою кучерявою шевелюрою (зазначається, що це перука, адже у моделі досить давно виникли проблеми з волоссям).

До речі, показ всесвітньо відомого бренду також відвідала модель Наталія Водянова, примірявши білосніжну сорочку Louis Vuitton. Цікаво, що раніше в такій же сорочці на вечірці красувалась ще одна модель Карлі Клосс. У зв'язку з чим LITE влаштував "битву образів", запропонувавши вибрати найкращу комбінацію.

Нагадаємо, що в тренді сьогодні відчайдушні 80-ті. І мережу вже "підірвав" суперяскравий hair-тренд 2019.

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