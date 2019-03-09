Сила жінки: Наомі Кемпбелл в ефектному образі виконала важливу місію

Наомі Кемпбелл (фото: instagram.com/Naomi)

Топ-модель прибула в Африку заради важливої події

48-річна супермодель Наомі Кемпелл залишається бажаною гостей модних показів провідних Будинків і з задоволенням виходить на подіум під час Тижня мод. Так, у Парижі вона дефілювала у сукні Valentino з колекції осінь-зима 2019/20. Але інтереси манекенниці не обмежуютьсяне тільки fashion-індустрією. Так, вона стала гостею саміту Forbes Woman Africa у Дурбані, про що сповістила в Instagram.

Фешн-діва неймовірно надихнулася доповідями більше 500 учасниць заходу, безпосередньо пов'язаними з розвитком африканського континенту. Та й сама Наомі виголосила перед присутніми мотиваційну промову.

"Сьогодні я мала задоволення послухати виступи понад 500 прекрасних жінок з різних верств суспільства на саміті Forbes Woman Africa в Дурбані, Південна Африка. Їх історії були не тільки стали надихаючими і глибокими, але і були яскравим нагадуванням про важливі речі, які цей континент може запропонувати", - поділилася своїм враженням вона.

Наомі Кемпбелл (фото: instagram.com/Naomi)

Наомі Кемпбелл (фото: instagram.com/trevor_stuurman)

Для такої важливої місії Наомі вибрала ефектну сукню без бретелей від MARIANNE FASSLER – одного з провідних брендів Південної Африки, і доповнила образ яскравим тюрбаном.

Наомі Кемпбелл (фото: instagram.com/forbeswomanafrica)

Раніше Наомі Кемпбелл здивувала різкою зміною способу, з'явившись на вечірці номінантів премії LVMH Prize з новою зачіскою – ідеальним бобом з чубчиком.

До слова, "чорна пантера" Наомі Кемпбелл прикрасила обкладинку і сторінки березневого номера британського журналу Vogue.