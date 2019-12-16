Шуба на голе тіло: Катерина Кухар розбурхала пікантним фото

Прима-балерина заворожила ефектним чорно-білим кадром
Прима-балерина Катерина Кухар вже щосили готується до майбутніх новорічних свят - так, нещодавно разом з чоловіком Олександром Стояновим і дітьми вони влаштували сімейне вилазку, де позували біля гарно вбрані ялинки. Останнім часом співачка і суддя шоу Танці з зірками все частіше з'являється на публіці в компанії чоловіка, крім того, вони знялися в чуттєвій фотосесії для глянцю.
Новим кадром на своїй сторінці в Instagram Катерина не на жарт заінтригувала і розбурхала шанувальників, адже знімок вийшов досить пікантний. До речі, він також був зроблений в рамках фотосесії для журналу, на цей раз MarieClaire.
На фото Кухар позує у чорній шубі з рукавами з шаховим принтом, одягненою прямо на голе тіло. Зухвалий образ доповнили масивний кулон на шиї, пишна зачіска з начосом і яскравий макіяж з ефектними чорними стрілками на очах.
Фото: Катерина Кухар (instagram.com/ekaterinakukhar_official)
У підписі до публікації балерина поміркувала про честь і репутацію.
"Честь схожа на коштовний камінь: найменша цятка позбавляє її блиску і забирає в неї всю її ціну.." Одна з речей, яку не можна купити ні за які гроші — це наша репутація. Дорожіть нею...", - зазначила знаменитість.
Фолловери поспішили захопитися красою і мудрістю Катерини.
Скріншот коментарів (instagram.com/ekaterinakukhar_official)
Зазначимо, що українська прима-балерина Катерина Кухар живе в шаленому темпі - танцювальні прем'єри по всій країні, зйомки і ефіри, інтерв'ю та майстер-класи. Танцівниця навіть зізнавалася, що дуже хотіла б, щоб у добі було більше годин, щоб все встигати. А завжди поряд з нею і підтримує її коханий чоловік і партнер на сцені Олександр Стоянов.