"Залишу на інше життя": Катерина Кухар на нічному фото поскаржилася на шалений графік

Катерина Кухар (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Кухар зазначила, що як слід відпочити до кінця року у неї навряд чи вже вийде

Катерина Кухар переживає дійсно насичені дні. Графік української прима-балерини розписаний по годинах: пізні прямі ефіри, балетні прем'єри в різних містах України, інтерв'ю та фотозйомки. Навіть сама Кухар змушена була зазначити, що графік у неї колосальний. Балерина навіть побажала більше годин у добі.

Так, на своїй сторінці в мережі instagram Катерина опублікувала фото за рульом авто. Видно, що на вулиці вже вечір (хоча як віяснится пізніше, - ніч).

"Кому ж загадати більше годин у добі?" - з іронією відзначає Кухар.

Далі прима-балерина перерахувала "вершину айсберга" своїх завдань. І зізналася, що останнім часом сідає в машину після роботу на годину ночі!

“Останні два дні звертаю увагу на одну кумедну штуку... Я закінчую роботу, сідаю в машину і бачу на годиннику — 01:00. І так два дні поспіль. У неділю — Танці з зірками 2019. У понеділок — Житомир, в рамках всеукраїнського туру з балетом "Кармен-Сюїта", а вже завтра — Запоріжжя", - розповідає Кухар.

За словами прима-балерини, іноді їй хочеться зупинитися і полетіти на відпочинок. Але, як кажуть, "спокій нам тільки сниться".

“Іноді хочеться натиснути на кнопку #stop. Зібрати валізу, забрати свого чоловіка і полетіти найближчим рейсом в теплі краї. Але попереду ще стільки прекрасних днів, виступів, заходів та грудневого чарівництва, що залишу, мабуть, цю затію на інше життя", - підсумувала співачка.

Катерина Кухар (фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

До речі, незадовго до цього балерина також поділилася з шанувальниками фото з минулого, уже 13го ефіру шоу Танці з зірками 2019. Нагадаємо, що тоді проект пикинуда пара Володимир Остапчук та Ілона Гвоздьова.

Для чергового прямого ефіру Кухар вибрала облягає чорне плаття з довгими рукавами і під горло, яке рясно ушите великими пайєтками.

“Яскраві спалахи. Дві ракети. Два феєрверку. І довічний новорічне свято", - поетично підписала новий знімок Катерина.

до речі, Кухар також звернулася до Остапчуку та Гвоздьова, передавши їм теплі слова.

"Ви завжди викликаєте у мене усмішку і позитивні емоції... З вами завжди хочеться пуститися в танок, влізти в будь-яку авантюру і піднятися на Еверест. Ви запалили своєю енергетикою танцпол, кожного з нас і впевнена, розпалили вогонь натхнення у своїх серцях!"

Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official

Нагадаємо, раніше Катерина Кухар поділилася своїми лайфхаками по боротьбі з застудою.