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"Вирішили почистити пір'ячко": Кухар розповіла, як розслаблялася зі Стояновим

Lite » Новини шоу-бізнесу 14.12.2019 - 12:29
"Вирішили почистити пір'ячко": Кухар розповіла, як розслаблялася зі Стояновим
Катерина Кухар і Олександр Стоянов (Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Зіркова балерина провела вихідний з чоловіком і дітьми

Зіркова українська балерина Катерина Кухар поділилася, що вона, як і її чоловік Олександр Стоянов, має дуже щільний гастрольний графік. Але все ж пара знаходить час, щоб провести час з сім'єю.

Вона опублікувала на свою сторінку в Instagram фото, на якому сидить з чоловіком біля новорічної ялинки в одному зі столичних саланов. Катерина з ідеально укладеним волоссям, стриманим мейк-апом. На ній чорний гольф і смарагдова широка спідниця. Образ доповнили прозорі човники з чорними вставками. Олександр поруч з нею в кежуал-одязі з акуратною зачіскою.

"У грудневій метушні, коли дуже щільний гастрольний графік і безліч заходів, ми з Олександром Смирновим намагаємося знаходити час, щоб побути з родиною і трохи відпочити... І сьогодні ми зібралися всі разом, щоб почистити пір'ячко", - поділилась Кухар.

&quot;Вирішили почистити пір'ячко&quot;: Кухар розповіла, як розслаблялася зі СтояновимКатерина Кухар і Олександр Стоянов. Фото: instagram.com/ekaterinakukhar_official

Також Катерина Кухар розповіла, що вони взяли з собою дітей.

"І так як діти поїхали з нами, я переживала, що не зможу розслабитися... Але приємним бонусом стала ігрова кімната, в якій Тіма наглядав за Настею, а вона раділа іграшкам і була оточена увагою майстрів... Так, до того ж, ще й обзавелася гарною зачіскою. Ну, і найголовніше те, що ми провели цей час всією сім'єю і з користю", - підсумувала балерина.

Нагадаємо, раніше Катерина Кухар в прозорому вбранні підкорила стильною появою з чоловіком.

Зазначимо, що українська прима-балерина Катерина Кухар живе в шаленому темпі - танцювальні прем'єри по всій країні, зйомки і ефіри, інтерв'ю та майстер-класи. Танцівниця навіть визнавалася, що дуже хотіла б, щоб у добі було більше годин, щоб усе встигати. А завжди поряд з нею і підтримує її коханий чоловік і партнер на сцені Олександр Стоянов.

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Новини України Катерина Кухар
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