Шуба на голое тело: Екатерина Кухар взбудоражила пикантным фото

Прима-балерина Екатерина Кухар уже вовсю готовится к предстоящим новогодним праздникам - так, недавно вместе с мужем Александром Стояновым и детьми они устроили семейную вылазку, где позировали у красиво наряженной елки. В последнее время танцовщица и судья шоу Танцы со звездами все чаще появляется на публике в компании супруга, кроме того, они снялись в чувственной фотосессии для глянца.

Новым кадром на своей странице в Instagram Екатерина не на шутку заинтриговала и взбудоражила поклонников, ведь снимок получился довольно пикантный. К слову, он также был сделан в рамках фотосессии для журнала, на этот раз MarieClaire.

На фото Кухар позирует в в черной шубе с рукавами с шахматным принтом, надетой прямо на голое тело. Дерзкий образ дополнили массивный кулон на шее, пышная укладка с начесом и яркий макияж с эффектными черными стрелками на глазах.

Фото: Екатерина Кухар (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

В подписи к публикации балерина порассуждала о чести и репутации.

"Честь походит на драгоценный камень: малейшее пятнышко лишает ее блеска и отнимает у нее всю её цену..." Одна из вещей, которую нельзя купить ни за какие деньги — это наша репутация. Дорожите ею...", - отметила знаменитость.

Фолловеры поспешили восхититься красотой и мудростью Екатерины.

Просто прекрасная

Красиваяяя

И это говорит девушка в шубе на голое тело!!!!!

Екатеринушка ваша репутация безупречна

Ви дуже красива

Катенька,кумушка!! Согласна , до последней буковки!!! Честь , ум и совесть - принадлежат благородным и добрым людям.!И деньги, которые они заработали - спасение для многих других!!!! Люблю тебя, моя мудрая и нежная душа!!!

Самая красивая

Скриншот комментариев (instagram.com/ekaterinakukhar_official)

Отметим, что украинская прима-балерина Екатерина Кухар живет в сумасшедшем темпе - танцевальные премьеры по всей стране, съемки и эфиры, интервью и мастер-классы. Танцовщица даже признавалась, что очень хотела бы, чтобы в сутках было больше часов, чтобы все успевать. А всегда рядом с ней и поддерживает ее любимый муж и партнер на сцене Александр Стоянов.